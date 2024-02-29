الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

توفير 428 فرصة عمل للشباب خلال فبراير 2024 بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مديرية العمل بمطروح المستمرة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب بمنشآت القطاع الخاص بهدف تحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة، حيث نجحت المديرية في توفير 428 فرصة عمل للشباب خلال شهر فبراير 2024 تشغيل فعلي مؤقت.  

 428 فرصة عمل 


وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن مكتب تشغيل الضبعة وفر 428 فرصة عمل تشغيل فعلي مؤقت بالشركات العاملة بمشروع محطة الطاقة النووية السلمية بالضبعة، في إطار جهود المديرية المستمرة في مساعدة الشباب وتسهيل الحصول على فرص عمل لهم ومساعدتهم في توفير سبل العيش. 


وأكد محافظ مطروح استمرار الجهود لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وإيجاد مورد رزق دائم لهم، وتوفير حياة كريمة لهم. 

 

وفي سياق آخر، كان قد ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأربعاء، مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة جهود ومقترحات تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والتيسير على المعلمين والطلاب مع استحداث أنواع جديدة من التعليم تواكب جهود الدولة في الاهتمام بتنمية مطروح. 

التوسع في التعليم الفني

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أهمية الحاجة إلى التوسع في التعليم الفنى والتوعية بأهميته مع مقترح بتحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومنها مدرسة تل العيس بالعلمين، وكذلك دراسة تحويل المدرسة الفنية الزخرفية بالكيلو 7 بمرسى مطروح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتحويلها إلى مدرسة we، كما أنه يجرى التنسيق مع مؤسسة مصر الخير لإقامة مدرسة إستيم. 

 

ووجه محافظ مطروح بأهمية اختيار الموقع المناسب وفقًا للاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة، على محور على حميدة، وجارٍ إعداد الدراسة التربوية، وفي مجال القوافل التعليمية والتيسير على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، فإنه يبدأ الخميس بالتعاون مع وزارة الشباب تنظيم قوافل تعليمية للشهادة الإعدادية بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح وطلاب الشهادة الثانوية بقاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح. 

مديرية العمل بمحافظة مطروح توفير 428 فرص عمل مدينة الضبعة محافظة مطروح مطروح

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