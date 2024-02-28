الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يناقش أهمية التوسع في التعليم الفنى والتوعية بأهميته

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة جهود ومقترحات تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والتيسير على المعلمين والطلاب مع استحداث أنواع جديدة من التعليم تواكب جهود الدولة في الاهتمام بتنمية مطروح. 

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_ التوسع في التعليم الفني

وخلال الاجتماع تم مناقشة أهمية الحاجة إلى التوسع في التعليم الفنى والتوعية بأهميته مع مقترح بتحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومنها مدرسة تل العيس بالعلمين  ،وكذلك دراسة تحويل المدرسة الفنية الزخرفية بالكيلو ٧ بمرسى مطروح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتحويلها إلى مدرسة we، كما أنه يجرى التنسيق مع مؤسسة مصر الخير لاقامة مدرسة إستيم. 

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_ القوافل التعليمية

ووجه محافظ مطروح، بأهمية اختيار الموقع المناسب وفقا للاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة، وذلك على محور على حميدة وجارى إعداد الدراسة التربوية وفي مجال القوافل التعليمية والتيسير على طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية فإنه تبدأ من غد الخميس بالتعاون مع وزارة الشباب تنظيم قوافل تعليمية للشهادة الاعدادية بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح وطلاب الشهادة الثانوية بقاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح، وكذلك بفوكه. 

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_أتوبيس الدعم التعليمى

وأوضح  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أنه سيتم تنظيم  أتوبيس الدعم التعليمى من الموجهين للوصول إلى الادارات التعليميه البعيدة لتقديم الدعم الفنى والتعليمى للمعلمين والطلاب وسيبدأ بالتوجه للإدارات التعليمية بدءا من الاسبوع المقبل. 

_التسرب من التعليم

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، إلى أنه حرصا على منع التسرب من التعليم فقد تم عمل قاعدة بيانات لجميع الطلاب المتسربين من التعليم،مع عمل مجموعات وقوافل توعية وصولا إلى جميع المناطق تبدأ بالسلوم تضم متخصصين من الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم ومجلس العمد والمشايخ والصحة وغيرها للتوعية بخطورة التسرب من التعليم.

محافظ مطروح تطوير منظومة التعليم التسرب من التعليم أتوبيس الدعم التعليمى مطروح

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