الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع انطلاق القافلة التعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق القافلة التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، بقاعتي  العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة وقرية فوكة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للاطمئنان علي توافر كافة الإمكانيات لتحقيق تلك القوافل للنجاح المنتظر والتي تأتي للمحافظة للعام الحادي عشر على التوالي.

جاء ذلك بحضور السيد مصطفي المشرف العام علي منظومة القوافل، وإسماعيل جاتو وكيل المديرية ومديري وأعضاء المراحل التعليمية  بالمديرية  .

مواجهة الدروس الخصوصية

وأكد وكيل  تعليم مطروح أن تلك القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة  لمواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور. 
ونصح إسماعيل جاتو وكيل المديريةـ أبنائه الطلاب بالالتزام والانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصي  استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال  فعاليات القافلة.

 تدريب الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية


وأوضح وكيل التعليم بمطروح أن القوافل التعليمية تستهدف تدريب طلاب الشهادتين الإعدادية و الثانوية العامة على مواصفات الورقة الامتحانية وإطلاعهم على أهم النقاط المحورية في المراجعات النهائية، جدير بالذكر أن فعاليات القوافل التعليمية تستمر حتى غدا الجمعة.  

وكان عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد التقى مع الدكتور وليد أحمد مدير إدارة الاتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير، وعلاء عافية مدير مكتب مطروح وسحر صفوت مدير الدعم الفني ومحمد صلاح منسق المشروعات ومصطفى محمد علي مسئول تنفيذي بالمؤسسة وذلك بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وايهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية وموجهي عموم الأنشطة التربوية.

تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية

في مستهل اللقاء رحب وكيل تعليم مطروح بالحضور ممثلي المؤسسة ناقلا لهم تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي يحرص دوما علي تعزيز أواصر التعاون بين المديرية و"مصر الخير"،  في ضوء تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية بالقطاع التعليمي خاصة وفي كافة المؤسسات الحكومية بالمحافظة بصفة عامة. 

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وكيل تعليم مطروح القافلة التعليمية المجانية طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية قاعة العمد والمشايخ مطروح

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