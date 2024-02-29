الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"حماة الوطن" ينظم ورشة عمل لتصنيع فوانيس رمضان في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تنظيم ورشة عمل لتدريب الفتيات وذوي الهمم والمراة المعيلة المطروحية على كيفيه صناعة فوانيس رمضان "هاند ميد"، بمشاركة 30 فتاة، لتدربيهن لمدة أسبوع بمكتبة مصر العامة، لتمكين المراة اقتصاديا وتشجيع المشاركين من الفتيات وذوي الهمم، على الإبداع والإبتكار واكتسابهم مهارات جديدة.

فوانيس رمضان

وأكد أبو تمر موافقة محافظ مطروح إقامة معرض بحديقة الغزالة لعرض منتجات فوانيس رمضان بأسعار مخفضة للجماهير من إنتاج الفتيات والمرأة المعيلة المطروحية وذوي الهمم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

_ورشة تصنيع فوانيس رمضان

أوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن ورشة تصنيع فوانيس رمضان يتم تصنيعها من الخرز والمكرمية، تحت اشراف امانة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح، للأمينة تيسير دهيم والتي تقدم دعمها لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتهدف الورشة لمشاركة المرأة في كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية لاكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة المطروحية ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

بناء الوطن

وشدد النائب على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات وذوي الهمم بمختلف أعمارهم السنية، وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

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أمين حزب حماة الوطن بمطروح ورشه عمل تدريب الفتيات وذوي الهمم والمراة المعيلة كيفيه صناعة فوانيس رمضان هاند ميد مطروح

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