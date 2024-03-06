الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شقيقين صدمتهما سيارة أمام بوابة مدينة الحمام

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخصان صدمتهم سيارة أمام بوابة مدينة الحمام وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

 

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم “عمر كامل خليل فايز” 7 سنوات مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف بالأذن اليمنى وقئ مستمر،  مستور كامل خليل فايز 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى الحمام المركزى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

بوابة مدينة الحمام مستشفي الحمام المركزي اصابة شقيقان النيابة العامة مدينة الحمام

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