الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الوفد اليابانى يُشيد بمعدلات أداء محطة تحلية الضبعة بمطروح (صور)

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

استقبل الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الأربعاء، الوفد الياباني خلال جولته، بمقر محطة تحلية مياه البحر الضبعة بمحافظة مطروح.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وعرض أحدث التكنولوجيات اليابانية في صناعة الأغشية المستخدمة في مجال تحلية مياه البحر.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، أن الشركة اليابانية تقوم بتصنيع الأغشية بمصنعها بالمملكة العربية السعودية وتستخدم أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال.

 

تحلية مياه البحر

وأضاف “خالد” أن أعضاء الوفد أشادوا بمدي تطور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في مجال تحلية مياه البحر وإنتاج المياه والالتزام بمعايير الجودة وكفاءة التشغيل والصيانات والحفاظ على الحالة الفنية للمحطة.

وأشار إلى أن الزيارة أثمرت عن تعاون مشترك بين الشركة اليابانية وشركة مياه مطروح في تجربة الأغشية المنتجة في محطات الشركة، موضحًا أن الشركة على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا تحلية المياه وتسعي دائما لتقديم خدمة متميزة للمواطنين ولتحقيق رؤية الدولة في تحسين البنية التحتية والمحافظة على الموارد المائية والبيئية.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
محافظة مطروح وفد ياباني محطة تحلية مياه البحر الضبعة مطروح

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