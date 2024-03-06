محافظ مطروح يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بنسب تخفيض 25%
افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قبل قليل، معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بنسب تخفيض تصل إلى 25%.
جاء ذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، والمهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، وعلي زيدان، مدير التجارة الداخلية، وزكريا غنيم، مدير إدارة الرقابة، ومختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية، وعدد من الأجهزة التنفيذية وأهالي مطروح.
وتفقد محافظ مطروح، أروقة معرض "أهلًا رمضان"، مشيدًا بنسب التخفيضات موجهًا بالمتابعة المستمرة للأسعار واستمرار تخفيضها.