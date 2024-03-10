رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق العاشر من مارس ٢٠٢٤، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة إلى نواب رئيس الجامعة، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والأمان، وأن تتبوء المكانة العريقة التي تستحقها وشعبها بين شعوب العالم أجمع، بفضل القيادة الرشيدة للـرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق آخر كان قد هنأ النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ.

جاء فيها: "فخامة رئيس الجمهورية يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم باسمي وباسم حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح بخالص التهانى القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم، نتوجه إلى الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام ".

كما نصت التهنئة علي "وإذ نحتفل بهذه المناسبة والشهر الكريم لندعو الله عز وجل أن يوفق سيادتكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لكم ولمصرنا الغالية ومحافظتنا الواعدة مطروح وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بكل خير واستقرار".

وتقدم أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأجمل التهاني القلبية للمستشار الدكتور/ حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية والفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأهالي مطروح الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما قدم النائب عيسى أبوتمر التهنئة بقدوم الشهر الكريم للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.