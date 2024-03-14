المرأة المصرية ومستقبل التنمية.. ندوة بمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم، ندوة بعنوان “المرأة المصرية ومستقبل التنمية” وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية وبمشاركة عدد كبير من السيدات بمحافظة مطروح من مديريات الصحة والزراعة والتعمير والاسكان وديوان عام المحافظة وفتيات مكتب ريحانة مطروح بالشباب والرياضة والجمعيات الأهلية.

احتفالية المرأة المصرية

واستعرضت المهندسة الزراعية أمل السيد والتى تم تكريمها مؤخرا من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية فى احتفالية المرأة المصرية لهذا العام بعنوان (المرأة المصرية أيقونة النجاح ) تجربتها فى الحياة العملية ومجالات التطوع التى مارستها على مدار حياتها وكيفية التغلب على المعوقات والصعوبات التي واجهتها.

تمكين المرأة البدوية

وأكدت امل السيد انها اطلقت اول مبادرة نسائية لتمكين المرأة البدوية بمطروح وقامت بتدريب ٣١٨ سيدة فى قرى ونجوع المحافظة واسست اول جمعية تعاونية زراعية نسائية موجهه بضرورة المشاركة والانضمام للاعمال التطوعية وضرورة إكتشاف المواهب فى الابناء وتنميتها مؤكدة ان محافظة مطروح تتمتع بقدرة اهلها على العمل والانتاج والابتكار اذا اتيحت الظروف والفرصة لذلك وهذا ما لمسته فى فتيات مطروح بمراكزها المختلفة

مشاركة المرأة فى سوق العمل



وخلال الندوة أوضح الصحفي أحمد نفادي أن نسبة المرأة ٤٨،٥٪ من عدد السكان بمصر حيث يقابل كل ١٠٦،٥ رجل مصرى ١٠٠ سيدة مصرية كما تمثل نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل ٨٨،٥٪ وأن نسبة ٦٢٪ من أعضاء مجلس النواب من النساء بالاضافة الى ٢٤٪ من الحقائب الوزارية المصرية تتقلدها المرأة.

دعم المرأة



واضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرا فى مجال دعم المرأة يتضح ذلك من خلال حزمة قوانين الحماية الاجتماعية مؤكدا علي ان مصر تصنف من اعلى ١٠ دول فى تقديم الحماية الاجتماعية للمرأة وان تجربة التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية تؤكد قدرتها على خوض مجال ريادة الأعمال بقوة وخاصة ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد وجه ما يقرب ٨ مليار جنيه بنسبة ٤٥٪ من تمويل المشروعات للسيدات.

الأسرة والمجتمع

واشار الى ان المرأة المصرية مازالت تحتاج لدعم المجتمع من خلال تغيير النظرة والثقافة المجتمعية عند الكثيرين والتى تفضل الذكور على الإناث بلا مبرر موضحا ان لمنظمات المجتمع المدني والاتحادات النسائية والاعلام والمؤسسات الدينية دور بارزفى تغيير تلك الثقافة ولابد ان تكون المرأة أكثر وعيا واستعداد للحفاظ على الاسرة والمجتمع خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحروب الجيل الرابع والخامس.

صورة من الحدث