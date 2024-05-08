مدير تعليم العاصمة يتابع انطلاق ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

تابع أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للصف الأول الثانوى العام بمدرسة ابن خلدون الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

وتابع موسى امتحان الأول لمادة (اللغة العربية)، يرافقه إبراهيم سعد، مدير عام الإدارة، ومحمد عبد الوهاب، مدير المدرسة.

وتحدث موسى مع الطلاب وسؤالهم عن مستوى الامتحان، وهل يوجد لديهم أى مشاكل أو معوقات أثناء الدخول على المنصة، وتأكد من استلامهم ورقة المفاهيم.

الطلاب يشيرون لسهولة ويسر الامتحان

وأكد جميع الطلاب من سهولة ويسر الامتحانات وتمكينهم جميعًا من الدخول على المنصة، مشددا على على الطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات والتأكد من التسجيل قبل الخروج.

مسئولي التطوير التكنولوجي تعمل كخلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أن مسئولي التطوير التكنولوجي تعمل كخلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة، لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة، أو فى حالة أى مشكلة بسيطة، وأوصى موسى بتوفير كل سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وكيل أول الوزارة، تجهيزات مسرح مدرسة ابن خلدون، مؤكدًا الدور الكبير الذي يلعبه المسرح المدرسي باعتباره أحد أهم الأنشطة التربوية التى تحرص المديرية على تنميتها داخل كل مدرسة بقطاع التعليم بمحافظة الجيزة، ولأن المسرح يعمل على تنمية وصقل قدرات الطلاب من جميع الجوانب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحانات اليوم (٧٤٠) طالبا، في (٣٨) لجنة وأدى (٣٣٤) طالب منازل في (١٧) لجنة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن جميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة بسهولة ويسر.

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