الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير تعليم العاصمة يتابع انطلاق ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة خلال متابعته لسير الامتحانات

تابع أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للصف الأول الثانوى العام بمدرسة ابن خلدون الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

وتابع موسى امتحان الأول لمادة (اللغة العربية)، يرافقه إبراهيم سعد، مدير عام الإدارة، ومحمد عبد الوهاب، مدير المدرسة.

وتحدث موسى مع الطلاب وسؤالهم عن مستوى الامتحان، وهل يوجد لديهم أى مشاكل أو معوقات أثناء الدخول على المنصة، وتأكد من استلامهم ورقة المفاهيم.

الطلاب يشيرون لسهولة ويسر الامتحان 

وأكد جميع الطلاب من سهولة ويسر الامتحانات وتمكينهم جميعًا من الدخول على المنصة، مشددا على على الطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات والتأكد من التسجيل قبل الخروج.

مسئولي التطوير التكنولوجي تعمل كخلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أن مسئولي التطوير التكنولوجي تعمل كخلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة، لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة، أو فى حالة أى مشكلة بسيطة، وأوصى موسى بتوفير كل سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وكيل أول الوزارة، تجهيزات مسرح مدرسة ابن خلدون، مؤكدًا الدور الكبير الذي يلعبه المسرح المدرسي باعتباره أحد أهم الأنشطة التربوية التى تحرص المديرية على تنميتها داخل كل مدرسة بقطاع التعليم بمحافظة الجيزة، ولأن المسرح يعمل على تنمية وصقل قدرات الطلاب من جميع الجوانب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحانات اليوم (٧٤٠) طالبا، في (٣٨) لجنة وأدى (٣٣٤) طالب منازل في (١٧) لجنة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن جميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة بسهولة ويسر.

 

IMG-20240508-WA0006
IMG-20240508-WA0006
IMG-20240508-WA0005
IMG-20240508-WA0005
IMG-20240508-WA0004
IMG-20240508-WA0004
IMG-20240508-WA0001
IMG-20240508-WA0001
IMG-20240508-WA0003
IMG-20240508-WA0003
IMG-20240508-WA0002
IMG-20240508-WA0002
IMG-20240508-WA0000
IMG-20240508-WA0000
امتحانات نهاية العام امتحانات النقل تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال بالتجريبيات

انطلاق استعدادات "تعليم القاهرة" لامتحانات آخر العام بالعاصمة

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية