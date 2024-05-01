الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال بالتجريبيات

جريدة الدستور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال، بالمدارس الرسمية لغات، بمحافظة القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤.

رابط الحصول على نتيجة القبول بالتجريبيات 

ويمكن لأولياء الأمور الدخول عبر الرابط التالي بالرقم القومي للطفل ومعرفة موقفه من القبول أو تحويله للعام الدراسي المقبل.


الدخول علي اللينك التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten
قناة الواتساب:https://whatsapp.com/channel/0029VaakvHTFSAsvUIapR21b

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تعليمات بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

 

وفي سياق آخر، أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، تعليمات مهمة وعاجلة بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية.

وينشر "الدستور" في التقرير التالي خطة تأمين المديريات للعملية الامتحانية:

شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

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وحذرت المديريات التعليمية من استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى منع التدخين داخل اللجان والكنترولات.

ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني

ضوابط امتحانات صفوف النقل

ووجهت المديريات التعليمية خطابًا للإدارات التعليمية، يحتوي على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.

من جانبه شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير كافة العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

جدير بالذكر أن اختبارات نهاية العام الدراسي تنطلق الأسبوع المقبل لجميع صفوف النقل بالمحافظات.

رابط الحصول على نتيجة القبول بالتجريبيات الرقم القومى لعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ رياض الاطفال مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

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