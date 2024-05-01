الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بعيد العمال

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جميع العاملين في الوزارة، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، الذي يمثل تقديرًا لكل يد تبني وتسهم في رفعة وبناء وطننا الغالي، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة وأبناء مصر الأوفياء بالخير والتقدم والنماء.

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كانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم، عدة مبادرات وقرارات تقديرًا لدور المعلم في المجتمع، منها: إطلاق مشروع "أنا المعلم" و"سند المعلم"، منصة "أنا المعلم" هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين، ويشارك فيه شبكة من تجار مصر، ويمول مرحلته الأولى البنك المركزي.

ويهدف المشروع إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع، وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة المعلمين المتميزين.

كما أوضح الوزير أن البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة؛  تقديرًا للمعلمين وجهودهم في بناء مصر، كما يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا يمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء التربوي مرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة، من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة، وغيرها.

أما بالنسبة لمشروع "سند المعلم"، فأوضح الدكتور رضا حجازي أنه يتضمن عددا من الخدمات، وهي: خدمة "اقبض بدري"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "ادفع فواتيرك"، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين؛ لتمكينهم من مواجهة الأزمات، ومنوهًا عن أن المشروع يقوم بتنفيذه شركة مصرية متخصصة في الخدمات المالية، وحاصلة علي ترخيص من البنك المركزي المصري.

كما أعلن الوزير إطلاق وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow، وذلك في ضوء التحول الرقمي وتوظيفها في التنمية المهنية المستدامة والترقى للمعلمين وتفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف المشروع إلى الارتقاء بمهارات المعلمين، مما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والنهوض بالمنظومة التعلمية بالدولة، وعقد دورات تدريبية جديدة ومتطورة تتماشى مع التطور المستمر في المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة، وتشجيع المعلمين على التعليم المستمر، وإتاحة دورات إثرائية لكل معلم راغب في زيادة المعرفة، إلى جانب وصول التدريب لجميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت، وتسهيل عملية التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بالإضافة إلى تسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.

وأضاف الوزير، أنه تم البدء في هذا المشروع الاستراتيجي، وعلى الفور تم تدشين المنصة الرقمية وبدأ تصميم الدورات الخاصة بالصفوف الأولى وفي فترة وجيزة تم تدريب ما يقرب من 200 ألف معلم من خلال المنصة وجار العمل على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل رياض الأطفال والصفوف العليا، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن إتاحة التدريب لـ1.000.000 معلم والانتهاء من 874.106 دورة تدريبية".

في ذات السياق، أعلن الوزير إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها بــ1000 معلم ليصبحوا مديرين بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

كما نوه الوزير عن تفعيل صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وفقًا للقانون رقم (212) لسنة 2020 الخاص بإنشاء الصندوق.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسبة عيد العمال التعليم

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