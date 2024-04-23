الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق استعدادات "تعليم القاهرة" لامتحانات آخر العام بالعاصمة

مدير إدارة التعليم
مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

اجتمعت وردة الفقي، مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مع أعضاء التعليم الثانوي ومديري مراحل التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية.

وفى بداية الاجتماع رحبت مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بالحضور وشكرتهم على المجهود المبذول بالإدارات التعليمية، وتضمن الاجتماع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

وشددت الفقي على مديري المدارس بضرورة التأكد من هوية الزائرين داخل المدرسة أثناء فترة الامتحانات والتحقق من شخصياتهم.

وناقش الاجتماع التنبيه على مديري المدارس ومسئولي الأمن والإشراف أثناء الامتحانات بضرورة التأكد من غلق جميع أبواب المدرسة حتى انتهاء فترة الامتحانات.

وأشارت الفقي إلى أهمية سرعة إرسال الإحصائيات بعد بدء الامتحان بحد أقصى 10 دقائق وكذلك سرعة التصحيح والرصد أثناء الامتحانات يومًا بيوم.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة قرار الوزارة الخاص بتحويل الطلاب من الشعبة العلمية إلى الشعبة الأدبية والعكس وآلية التنفيذ.

وكذلك ناقش الاجتماع السلبيات التي رصدت أثناء المتابعات وسبل العلاج.
 

وفى ختام الاجتماع تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على جميع التساؤلات.

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