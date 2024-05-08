وكيل "تعليم البحيرة" يناقش استعدادات استقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء لجان إدارات المستوى الأول، وذلك بقاعة مركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور محمد بدر وكيل المديرية، والدكتور محمد الغراوي مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الادارات التعليمية ومحمود زويل رئيس اللجنة الإدارية.

كما أنه من المقرر عقد اجتماع مماثل مع رؤساء لجان ومديري إدارات المستوى الثاني غدا الخميس 9 مايو لتعميم كافة التكليفات والتعليمات، في إطار استعدادات تعليم البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة 2023/2024 والتي تنطلق يوم الأربعاء 15 مايو الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 21 مايو.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة، على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع قيام لجنة الادارة بالتنسيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الادارات التعليمية بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

كما شدد على الالتزام بالتعليمات التالية: الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات،و التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة،ومواجهه كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، وتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

تقديم كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات

كما أكد وكيل تعليم البحيرة، على مدى حرص واهتمام الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق والنصيحة بالتأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق امنياتهم واهدافهم بالنجاح والتفوق.