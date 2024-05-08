الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم البحيرة" يناقش استعدادات استقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء لجان إدارات المستوى الأول، وذلك بقاعة مركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور  محمد بدر وكيل المديرية، والدكتور محمد الغراوي  مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الادارات التعليمية ومحمود زويل رئيس اللجنة الإدارية. 

كما أنه من المقرر عقد اجتماع مماثل مع رؤساء لجان ومديري إدارات المستوى الثاني غدا الخميس 9 مايو لتعميم كافة التكليفات والتعليمات، في إطار استعدادات تعليم البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة 2023/2024 والتي تنطلق يوم الأربعاء 15 مايو الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 21 مايو.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة، على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع قيام لجنة الادارة بالتنسيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الادارات التعليمية بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

كما شدد على الالتزام بالتعليمات التالية: الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات،و التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة،ومواجهه كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، وتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

 تقديم كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات

كما أكد وكيل تعليم البحيرة، على مدى حرص واهتمام الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق والنصيحة بالتأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق امنياتهم واهدافهم بالنجاح والتفوق.

امتحانات ٣ اعدادى محافظة البحيرة تعليم البحيرة دمنهور مدارس البحيرة

مواد متعلقة

توريد 127458 طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة حتى 8 مايو 2024

الكشف على 1140 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بإدفينا برشيد

تشجيعًا للصناعة المحلية.. كچك يفتتح معرض "صنع في مصر" بالبحيرة

10 مراكز لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بكوم حمادة

البحيرة تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

توريد 114 ألف طن قمح إلى 37 شونة فى البحيرة

المركز التكنولوجى بدمنهور يبدأ تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

خطوات التقديم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالبحيرة

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

مصدر بالجبلاية يفجر مفاجأة: حسين الشحات مهدد بالحبس فى أزمة الشيبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة