تبدأ الخميس.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

يحرص طلاب 6 ابتدائي وأولياء أمورهم على معرفة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 عبر جوجل، حيث تستعد المدارس الابتدائية لعقد كافة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالفصل الدراسي الثاني، بدءا من غدا الخميس 9 مايو، وفقًا لمواعيد امتحانات الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات.

امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للترم الثاني

ومن المقرر أن ستستمر المدارس الابتدائية في جميع المحافظات، بعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في الفصل الدراسي الثاني، وتستمر لمدة أسبوع.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

يوم الخميس 9 من مايو 2024: امتحان مادة |(العلوم، ومادة تكنولوجيا المعلومات).

يوم السبت 11 من مايو 2024: امتحان مادة (اللغة الإنجليزية، مهارات مهنية).

يوم الأحد 12 من مايو 2024: امتحان مادة مادة (الدراسات الاجتماعية).

يوم الخميس 13 من مايو 2024: امتحان مادة (الرياضيات).

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة

يوم الخميس 9 من مايو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية. يوم الأحد 12 من مايو 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية. يوم الثلاثاء 14 من مايو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية. يوم الخميس 16 من مايو 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في أسيوط

يوم الخميس 9 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية - امتحان التربية الدينية.

يوم الأحد 12 مايو 2024: امتحان العلوم - مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان الرياضيات - المهارات المهنية.

يوم الخميس 16 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات - تكنولوجيا المعلومات.

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