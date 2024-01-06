فراعنة الكان "5" .. حسن الشاذلى كبير الهدافين المصريين فى بطولة الأمم الإفريقية

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات يقوم "الدستور" بإلقاء الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

يملك حسن الشاذلي كثيرًا من الأرقام القياسية في البطولات الإفريقية منها أنه أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهداف في البطولات الإفريقية برصيد 12 هدفًا، كما أنه اللاعب المصري الوحيد الذي حقق لقب "هاتريك " مرتين في بطولات الأمم الإفريقية .

هداف الدوري 4 مرات

حسن الشاذلي مواليد 13 نوفمبر 1943 وبدأ مشواره الكروي مع الترسانة موسم 1959-1960 وأحرزهدفًا واحدًا وكانت انطلاقته الحقيقية موسم 1962-1963 وحصل على لقب هداف الدوري برصيد 29 هدفًا.

وفي موسم 1963- 1964 سجل الشاذلي 24 هدفًا واستمر في تألقه موسم 1964-1965 وسجل 23 هدفًا وتوج بلقب هداف الدوري وحافظ على اللقب موسم 1965- 1966 برصيد 18 هدفًا.

وآخر مرة توج بها الشاذلي بلقب هداف الدوري كانت برقم قياسي موسم 1974- 1975 بعد تسجيله 34 هدفًا وكان الظهور الأخير للشاذلي في الدوري موسم 1976- 1977 وسجل 5 أهداف.

يعتبرحسن الشاذلي أكثر لاعب في تاريخ الدوري يحقق لقب "هاتريك" بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة وحققه عشر مرات في مسيرته الكروية.

كما ساهم الشاذلي في فوز الترسانة بلقبه الوحيد في الدوري موسم 1962- 1963 وكان الترسانة أول فريق يكسر سيطرة الأهلي والزمالك على لقب الدوري وفاز معه ببطولة كأس مصر عامي 1965 و1967.

مع رفيق المشوار مصطفى رياض

ويحتل حسن الشاذلي المركز الثاني بين هدافي منتخب مصر في المباريات الدولية خلف حسام حسن وسجل الشاذلي 44 هدفًا مع المنتخب المصري، ولعب 70 مباراة دولية ويحتل الشاذلي المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي بطولة الأمم الإفريقية منذ بدايتها عام 1957 برصيد 12 هدفًا خلف الكاميروني صامويل إيتو "18 هدفًا" والإيفواري لوران بوكو "14 هدفًا" والنيجيري رشيدي ياكيني "13 هدفًا".

الشاذلي مع منتخب مصر

هداف الأمم الإفريقية 1963

وينفرد حسن الشاذلي بصدارة قائمة أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهداف في بطولات الأمم الإفريقية برصيد 12 هدفًا سجل منها ستة أهداف عام 1963 وفاز بلقب هداف البطولة وسجل خمسة أهداف عام 1970 وسجل هدفًا واحدًا عام 1974 .

أيضًا حسن الشاذلي هو اللاعب المصري الوحيد الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" مرتين في بطولات الأمم الإفريقية الأولى في مباراة نيجيريا عام 1963 والثانية في مباراة كوت ديفوار عام 1970.

توفي حسن الشاذلي يوم 20 أبريل عام 2015 إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 71 عامًا.