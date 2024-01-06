فراعنة الكان "4".. بدوي عبد الفتاح هداف بطولة 1963 وأول لاعب يفوز بالدوري مع ناديين

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات تقوم "الدستور" بإلقاء الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

يعتبر بدوي عبد الفتاح واحد من أشهر النجوم في حقبة الستينات من القرن الماضي ونجح في الفوز بلقب هداف بطولة الأمم الإفريقية عام 1962 وشارك مع منتخب مصر في دورة طوكيو الأوليمبية عام 1964 وحقق إنجازا بحصوله على بطولة الدوري مع الترسانة والأوليمبي كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز.

فاز بالدوري مع الترسانة والأوليمبي

بدوي عبد الفتاح مواليد 24 مايو عام 1935 فى بورسعيد وبدأ مشواره مع الكرة ناشئا في الإسماعيلي وانتقل لنادى الترسانة عام 1957 وبدأ معه مشوار رائع رفقة حسن الشاذلي ومصطفي رياض ونجح الشواكيش في الفوز ببطولة الدوري موسم 1962/1963.

انتقل بدوي عبد الفتاح الى نادى الأوليمبي السكندري وشارك في حصوله على بطولة الدوري موسم 1965 – 1966 كأول نادي خارج القاهرة يفوز بهذه البطولة وسجل بدوي عبد الفتاح 8 أهداف في هذا الموسم كما شارك فى نهائي كاس مصر عام 1967 الذي خسره أمام الترسانة فريقه السابق بهدف دون رد.

سجل بدوي عبد الفتاح 62 هدفا في بطولة الدوري منها 39 هدفا مع الترسانة وسبعة أهداف مع البحرية و16 هدفا مع الاوليمبي.

لعب بدوي عبد الفتاح لمنتخب مصر في الفترة من 1960 وحتى 1966 وشارك في كاس الأمم الإفريقية عام 1962 وتوج بلقب هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف متساويا مع الإثوبي مينجستو كما شارك في دورة طوكيو الأوليمبية 1964 التي حقق فيها منتخب مصر المركز الرابع وسجل في مرمي منتخب غانا في دور الثمانية.

مع فريق الأوليمبي بطل الدوري موسم 1965 - 1966

قاهر منتخب النمسا

ومن المباريات التي لاتنسي في تاريخ بدوي عبد الفتاح مباراة مصر والنسما يوم 5 يناير 1962 التي انتهت بفوز منتخب مصر منتخب النمسا بهدف سجله اللاعب بدوي عبدالفتاح بعد أن تلقى تمريرة رفعت الفناجيلي، ومر بسهولة من مدافع النمسا وراوغ الحارس بهارة وأودع الكرة داخل الشباك وتحدثت وكالات الأنباء العالمية عن هزيمة النمسا التي قهرت إسبانيا والمجر وبريطانيا وروسيا.

أيضا مباراة الأهلي وبنفيكا البرتغالي عام 1962 عندما طلب عبده صالح الوحش المدير الفني للأهلى استعارة بدوي عبد الفتاح من نادى الترسانة ليعب مع مباراة بنفيكا بطل أوروبا وقتها عامين متتاليين وتألق بدوي ونجح فى تسجيل هدفين وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-2.

سلسلة مفاتيح ذهبية تقديرا لأمانته

ومن المواقف النبيلة لبدوي عبد الفتاح ما حدث في مباراة الترسانة و السويس بملعب الاخير فى الدوري فعندما اقتربت المباراة من الانتهاء وكانت النتيجة التعادل السلبي سدد بدوى عبد الفتاح كرة قوية سكنت الشباك من الخارج ولكن الحكم مصطفي كامل منصور احتسب هدفا وبعد نهاية المباراة طلب أمين الإسناوى كابتن السويس من الحكم أن يسأل بدوى عبد الفتاح الذي أكد عدم صحة الهدف وأن الكرة لم دخلت المرمى من خارج الشباك وقام محافظ القاهرة وقتها اللواء صلاح الدسوقى والذى كان يرأس النادي الأهلي بإهداء بدوى عبدالفتاح سلسلة مفاتيح ذهبية تقديرا لأمانته.

اعتزل بدوي عبد الفتاح عام 1972 بعد مسيرة حافلة فى الملاعب ليتجه لمجال التدريب وقاد عددا من الاندية المصرية والعربية منها الأوليمبي السكندري والترسانة والمقاولون والمريخ السوداني كما عمل مديرا فنيا لمنتخب مصر العسكري.

توفي بدوي عبد الفتاح يوم 6 ديسمبر 2007 بعد معاناة مع المرض عن عمر 67 عاما بمدينة الاسكندرية حيث تقيم أسرته وكان قد عانى في الشهور الاخيرة من الفشل الكلوي وأجريت له جراحة لزرع كلية لكنها لم تنجح، ليفارق الحياة بعدها.