الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سبورتنج يواجه شباب كوم حمادة لحسم صعوده لدوري المحترفين والأوليمبي يترقب

فريق سبورتنج
فريق سبورتنج

يتحدد اليوم الفريق الصاعد لدوري المحترفين من المجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب" عندما تقام مباريات الأسبوع الثامن عشر والأخير في الثالثة والنصف عصرا، حيث يلتقي سبورتنج مع مركز شباب كوم حمادة والمجد السكندري مع الأوليمبي والحمام مع دلفي ودمنهور مع طلائع الأسطول والإسكندرية للبترول مع هلال مطروح.

سبورتنج الأقرب للصعود

وينحصر صراع الصعود لدوري المحترفين في  المجموعة الثالثة "2" بين فريقي سبورتنج المتصدر برصيد 32 نقطة بقيادة أحمد فاروق والأوليمبي الثاني برصيد 29 نقطة بقيادة أحمد سمير ويكفى فريق سبورتنج التعادل مع مركز شباب كوم حمادة للتأهل لدوري المحترفين دون انتظار نتيجة مباراة الأوليمبي والمجد السكندري.

في المقابل لا بديل أمام الأوليمبي سوى الفوز على المجد السكندري ورفع رصيده إلى 32 نقطة وانتظار خسارة سبورتنج أمام مركز شباب كوم حمادة وإذا حدث ذلك يتساوى سبورتنج والأوليمبي في رصيد 32 نقطة وفي المواجهتين المباشرتين بينمهما حيث فاز الأوليمبي في مباراة الدور الأول 4-2 وفاز سبورتنج في الدوري الثاني بنتيجة 2-1 وبالتالي يحتكم الفريقان لفارق الأهداف وقبل مباراتي اليوم سجل سبورتنج 25 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا بينما سجل الأوليمبي 19 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا ولكي يصعد الأوليمبي لدوري المحترفين لابد أن يهزم المجد السكندري بفارق هدفين ويخسر سبورتنج أمام مركز شباب كوم حمادة بأى نتيجة.

الأوليمبي فاز في مباراته الأخيرة على الحمام 

3 مباريات تحصيل حاصل

باقي المباريات ستكون تحصيل حاصل بعد هبوط الإسكندرية للبترول للقسم الثالث حيث يلتقي الإسكندرية للبترول الأخير برصيد 12 نقطة مع فريق هلال مطروح الثالث برصيد 26 نقطة.

ويستضيف دمنهور السادس برصيد 23 نقطة فريق طلائع الأسطول الثامن برصيد 21 نقطة ..ويحل الحمام الرابع برصيد 25 نقطة ضيفا على فريق دلفي الخامس برصيد 23 نقطة.

دوري القسم الثاني ب سبورتنج مركز شباب كوم حمادة المجد السكندري الأوليمبي

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