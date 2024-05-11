السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير تعليم السويس يتابع غرفة عمليات الامتحانات

عمارة مع السادة موجهي
عمارة مع السادة موجهي العموم

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، سير الامتحانات مع موجهي عموم والموجهين الأوائل للمواد التي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

وتأكد عمارة، خلال اللقاء، من مطابقة امتحانات اليوم بمواد اللغة الإنجليزية والرياضيات للمعايير القانونية للورقة الامتحانية، ومراعاتها للوزن النسبي ولمستوى الطالب المتوسط.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات 

وتابع مدير تعليم السويس، صباح اليوم السبت، أعمال غرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة سيد حمدان، وكيل المديرية، وبحضور مدير عام التعليم العام ومدير إدارة الأمن وأعضاء غرفة العمليات المركزية، حيث تابع سير أعمال الامتحانات وتمام الحضور والانتظام بها، من خلال التقارير الصباحية التي تعقب توزيع الورقة الامتحانية.

كما تواصل عمارة مع مديري الإدارات التعليمية الثلاث، بصفتهم رؤساء غرف العمليات الفرعية كلًا في إدارته، واطمأن على وصول الأسئلة للجان الامتحانية في موعدها.

ويؤدي 73120 طالبًا وطالبة من صفوف  دراسية مختلفة امتحانات نهاية العام بمدارس محافظة السويس.

وأشار عمارة إلى أنه تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، شكَّلت المديرية غرفة عمليات لمتابعة العملية الامتحانية لحظة بلحظة.

تعليم السويس السويس امتحانات الامتحانات غرفة العمليات

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