بائعة عصير بالسويس: "حصلت على 3 دبلومات واستعد للماجستير" (فيديو)

شعور بالخوف على حياة الأم والأب، قاد فاطمة الزهراء إلى البحث عن أفضل وصفات العصائر والخلطات الطبيعية التي ترفع المناعة وتقي من عدوى كبار السن بفيروس كورونا.

تطور الفكرة

بمرور الوقت رأت فاطمة أنه درب من دروب الأنانية أن تهتم بصحة والديها فقط فبدأت التواصل مع صديقاتها في السويس تنقل لهن خبرتها في تصنيع العصائر التي ترفع المناعة، مع ارسال عينات من العصير الذي نال استحسان واعجاب كثيرين.

التحول لمشروع

تطور اعجاب الدائرة المحيطة بفاطمة من اعجاب لتشجيع على بدء مشروع خاص من المنزل، إطلاق صفحة على موقع التواصل (فيسبوك) تتلقى من خلالها الطلبات، ثم تعدها أولا بأول ويتولى عمال الديليفري توصيلها لأصحابها.

تقول فاطمة الزهراء، خريجة معهد نظم المعلومات، إن الغرض من مشروع سلسبيل للعصائر لم يكن الربح المادي، بقدر ما كان رسالة في توفير مشروبات وعصائر وخلطات طبيعية ترفع مناعة كبار السن من العدوى بفيروس كورونا.

الدافع الحقيقي

“أنا روحي في أمي وأبويا” بهذه العبارة وصفت فاطمة قوة الدافع على تعلم اعداد وتحضير العصائر التي ترفع المناعة لتقديمها لأمها وأبيها لتحميهما من خطر العدوى بالفيروس الذي هدد العالم.

واوضحت فاطمة خلال بث مباشر نقلته الصفحة الرسمية لموقع جريدة الدستور أن تصنيع العصير لم يكن أو عمل لها، حيث أنها انضمت لأكثر من جمعية خيرية أدت من خلالها انماطا عديدة من العمل التطوعي.

أشارت فاطمة أنها بدأت مشروعها أون لاين بصنفين أو ثلاثة من العصائر، وكانت طلبات الزبائن تضيف كل يوم صنفا جديدة لقائمة العصائر، وكان آخرها عصير القصب وقالت: “مكدبتش خبر وعملت عصير قصب ”

من عصائر بالمنزل لمعصرة عصير قصب

عرضت فاطمة الفكرة على والدها فشجعها، وأخبرها أن مخزنه يحتوي على ماكينة تعصر القصب كان قد اشتراها قبل عشرة سنوات ولم يستخدمها، قائلة: “لقيت ربنا مسهلها نقلنا المكنة وبدأت اشتغل بإيدي”.

النظافة في المقام الأول

تؤكد فاطمة أن النظافة تأتي عندها في المقام الأول، وتحرص قدر الإمكان على غسل مكونات العصائر والمعدات أمام الزبون حتى يطمئن قبل أن يشرب.

الحلم

تحلم فاطمة بتأسيس مصنع للعصائر الطبيعة الخالية من أي ألوان أو مواد حافظة ليكون الأول من نوعه في مصر، كما تحلم أن تستأنف رحلتها العلمية بإعداد رسالة الماجيستير من أي جامعة عالمية، بعدما حصلت على ثلاثة دبلومات بمجالات الصحة النفسية والإرشاد النفسي

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