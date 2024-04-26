3 آلاف طالب ثانوية عامة فى مراجعة مجانية لـ"حماة الوطن" بالسويس (فيديو)

نظم حزب حماة الوطن بالسويس، محاضرة مجانية لطلبة وطالبات الثانوية العامة، بمركز شباب المدينة الأربعين.

3000 طالب بمحاضرة مراجعة نهائية مجانية

وحرص أكثر من 3000 طالب على حضور مراجعة مادة اللغة العربية للثانوية العامة، والتي حاضر فيها مدرس اللغة العربية محمد رمضان الشادي، وأقيمت بالملعب الكبير بمركز الشباب تحت رعاية حزب حماة الوطن.

أمين “حماة الوطن”: هدفنا تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

وقال أمين حزب حماة الوطن بالسويس جلال مازن، إن تنظيم المراجعة الشاملة مجانا لطلاب الثانوية العامة بالصفوف الثلاثة جاء مساهمة من الحزب في تخفيف العبء عن كواهل أولياء الأمور والمساهمة في توفير مادة تعليمية بشكل مباشر لسرعة استيعاب الطلاب.

وأضاف أمين الحزب ان الحزب حرص على اختيار مدرس يحظي بقبول لدى الطلاب، لديه خبرة وقدرة على تبسيط فروع اللغة العربية خاصة النحو والصرف والبلاغة وهي قواعد ومادة علمية تراكمية بالثانوية العامة وشاملة للمنهج الدراسي.

سلسلة محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة

وأكد مازن أن الحزب مستمر في تقديم سلسلة من المحاضرات مجانا لجميع الطلاب بالثانوية العامة والشهادة الإعدادية من خلال اساتذة متميزين في الشرح وتبسيط المناهج، بهدف المساهمة في تخريج جيل متعلم وواثق من نفسه لمرحلة التعليم الجامعي.

وقال أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالسويس الدكتور وليد خضاري، إن تفاعل الطلاب مع الشرح ترك أثرا طيبا لدى مسئولي الحزب كإشارة أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

حضر افتتاح الفعالية المحاسب أحمد حافظ امين قسم الأربعين، والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدنية.

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