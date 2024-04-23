الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انخفاض نسبى لأسعار الأسماك بالسويس.. ومواطنون: "لسه مقاطعين" (فيديو)

سوق الأنصاري في السويس
سوق الأنصاري في السويس

شهدت حلقة السمك بسوق الأنصاري بالسويس حالة من الركود وضعف الإقبال وقلة الزبائن المقبلين على شراء الأسماك. 

ونقلت الصفحة الرسمية لـ"الدستور" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بثًا مباشرًا ظهر خلاله أغلب محال السوق مغلقة بسبب ترتفاع سعر الأسماك وقلة المعروض وأرجع بعض التجار قلة المعروض من الأسماك لاقتراب انتهاء موسم الصيد مايو المقبل.

وأكدت كريمة محمود، (الشهيرة بخوخة)، إحدى بائعات السمك، أن الأسعار انخفضت، حيث يضطر البائع للبيع بأي سعر، ما يعرضه للخسارة.

ويقول عماد رشاد، موظف، إنه قرر عدم الشراء حتى تعود لسعرها الطبيعي بعد ارتفاعها بشكل مفاجئ، وأوضح أنه وغيره مستمرون في المقاطعة حتى تعود الأسعار لطبيعتها:"ما صدقنا الزيت والسكر والعيش يرخصوا.. يغلوا السمك؟!"، وبهذه العبارة استنكر محمود السيد، صاحب عمل حر، الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأسماك بشكل جعل شراء كيلو واحد من السمك يحتاج لإعادة نظر.

تقول مني علي، ربة منزل، إن السوايسة اعتادوا أن ترتفع أسعار الأسماك تدريجيًا مع اقتراب وقف الصيد، لكن هذه المرة الارتفاع مبالغ فيه جدًا.

التجار 

وذكر التجار أنهم متضررون من ارتفاع الأسعار مثل الزبائن تمامًا لأنهم يشترون الأسماك غالية فيضطرون لبيعها غالية مما يؤثر على حجم المبيعات.

وربط التجار ارتفاع أسعار السمك بارتفاع تكلفة الرحلة على الصيادين من وقود وطعام، بالإضافة إلى قلة حصيلة الصيد.

اضغط هنا:

المقاطعة مقاطعة الأسماك السويس الأسعار أنخفاض

مواد متعلقة

وكيل الشباب والرياضة بالسويس يكرم قيادات حياة كريمة والمبادرات الرياضية

محافظ السويس مخاطبًا شباب 29 جامعة: "لا تستهينوا بقدراتكم.. أنتم قادة الغد" (صور)

رئيسه باع سيارته.. قصة صعود منتخب السويس للدورى الممتاز (فيديو)

"أكل وعلاج".. لحوم البحر تخرج من الأصداف والقواقع ويعشقها أهل السويس (فيديو)

أول سائقة ميكروباص بالسويس: أسافر يوميًا بين المحافظات وأتعرض لمضايقات كثيرة (فيديو)

السويس.. لقاء بين المحافظ ورئيس الجامعة لبحث سبل التعاون المشترك

رئيس جامعة السويس يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقات الرمضانية

بعد خفض سعر الدقيق.. هل تلتزم المخابز برفع وزن الرغيف السياحى (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك