انخفاض نسبى لأسعار الأسماك بالسويس.. ومواطنون: "لسه مقاطعين" (فيديو)

شهدت حلقة السمك بسوق الأنصاري بالسويس حالة من الركود وضعف الإقبال وقلة الزبائن المقبلين على شراء الأسماك.

ونقلت الصفحة الرسمية لـ"الدستور" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بثًا مباشرًا ظهر خلاله أغلب محال السوق مغلقة بسبب ترتفاع سعر الأسماك وقلة المعروض وأرجع بعض التجار قلة المعروض من الأسماك لاقتراب انتهاء موسم الصيد مايو المقبل.

وأكدت كريمة محمود، (الشهيرة بخوخة)، إحدى بائعات السمك، أن الأسعار انخفضت، حيث يضطر البائع للبيع بأي سعر، ما يعرضه للخسارة.

ويقول عماد رشاد، موظف، إنه قرر عدم الشراء حتى تعود لسعرها الطبيعي بعد ارتفاعها بشكل مفاجئ، وأوضح أنه وغيره مستمرون في المقاطعة حتى تعود الأسعار لطبيعتها:"ما صدقنا الزيت والسكر والعيش يرخصوا.. يغلوا السمك؟!"، وبهذه العبارة استنكر محمود السيد، صاحب عمل حر، الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأسماك بشكل جعل شراء كيلو واحد من السمك يحتاج لإعادة نظر.

تقول مني علي، ربة منزل، إن السوايسة اعتادوا أن ترتفع أسعار الأسماك تدريجيًا مع اقتراب وقف الصيد، لكن هذه المرة الارتفاع مبالغ فيه جدًا.

التجار

وذكر التجار أنهم متضررون من ارتفاع الأسعار مثل الزبائن تمامًا لأنهم يشترون الأسماك غالية فيضطرون لبيعها غالية مما يؤثر على حجم المبيعات.

وربط التجار ارتفاع أسعار السمك بارتفاع تكلفة الرحلة على الصيادين من وقود وطعام، بالإضافة إلى قلة حصيلة الصيد.

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