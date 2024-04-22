الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالسويس يكرم قيادات حياة كريمة والمبادرات الرياضية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، مساء اليوم الاثنين، حفلا بمركز شباب المدينة بحي الأربعين.

مبادرات ترفيهية ورياضية 

وكرمت المديرية خلال الاحتفالية قيادات مؤسسة حياة كريمة وعدد من أصحاب المبادرات الرياضية والترفيهية التي شهدها شهر رمضان.

وبدأ الحفل بتلاوة أيات من القرءان الكريم وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم توالت فقرات الحفل.

وألقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس عادل الشيمي كلمة رحب خلالها بالحضور وأثنى على الدور الذي لعبته مؤسسة حياة كريمة في السويس.

وأعرب “الشيمي” خلال كلمته، عن إعجابه بالمبادرات التي نظمها أهل السويس بالجهود الذاتية خلال شهر رمضان على رأسها مبادرة فرحة ولعبة.

وقال عادل الشيمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن مؤسسة حياة كريمة ومبادرة فرحة ولعبة كانت لهم اياد واضحة خاصة في القطاع الريفي والمناطق الاولى بالرعاية في حي الجناين.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر تقوم المديرية بدورها في تشجيع كل المبادرات المؤثرة التي تثري الجانب الرياضي ومساعدة الشباب على إخراج طاقاتهم في المكان الصحيح.

وألقى رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة سيد خطاب كلمة رحب خلالها بالضيوف وأعرب عن استعداد المركز لاستضافة مثل هذه الاحتفاليات طوال العام.

أجواء من البهجة 

وحرص المئات على حضور الحفل الذي أقيم بالملعب الكبير بمركز شباب المدينة وسط أجواء من البهجة.

فقرات الحفل 

وشملت فقرات الحفل مباراة كرة قدم بين البراعم وفاصل فنى أدى خلاله راقصو التنورة عرضا نال اعجاب الحضور.

كما شملت فقرات الحفل عروضا فنية وموسيقية لفرقة قادرون بإبداع لذوي الاحتياجات الخاصة.

التكريم 

وخلال الاحتفال سلم مدير المديرية ومسئولي فريق قادرون بإبداع دروع تذكارية تكريما على دورهم المؤثر.

تكريم السويس الشباب والرياضة الشباب إدارة الحفل

مواد متعلقة

محافظ السويس مخاطبًا شباب 29 جامعة: "لا تستهينوا بقدراتكم.. أنتم قادة الغد" (صور)

رئيسه باع سيارته.. قصة صعود منتخب السويس للدورى الممتاز (فيديو)

"أكل وعلاج".. لحوم البحر تخرج من الأصداف والقواقع ويعشقها أهل السويس (فيديو)

أول سائقة ميكروباص بالسويس: أسافر يوميًا بين المحافظات وأتعرض لمضايقات كثيرة (فيديو)

السويس.. لقاء بين المحافظ ورئيس الجامعة لبحث سبل التعاون المشترك

رئيس جامعة السويس يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقات الرمضانية

بعد خفض سعر الدقيق.. هل تلتزم المخابز برفع وزن الرغيف السياحى (فيديو)

"التحالف الوطني" يجمع أكثر من 1500 صائم على مائدة إفطار بمركز شباب سليم الحي في السويس

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين في عيد تحرير سيناء

مشاجرة وإطلاق نيران أمام مدرسة دولية بالبساتين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال