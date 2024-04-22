وكيل الشباب والرياضة بالسويس يكرم قيادات حياة كريمة والمبادرات الرياضية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، مساء اليوم الاثنين، حفلا بمركز شباب المدينة بحي الأربعين.

مبادرات ترفيهية ورياضية

وكرمت المديرية خلال الاحتفالية قيادات مؤسسة حياة كريمة وعدد من أصحاب المبادرات الرياضية والترفيهية التي شهدها شهر رمضان.

وبدأ الحفل بتلاوة أيات من القرءان الكريم وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم توالت فقرات الحفل.

وألقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس عادل الشيمي كلمة رحب خلالها بالحضور وأثنى على الدور الذي لعبته مؤسسة حياة كريمة في السويس.

وأعرب “الشيمي” خلال كلمته، عن إعجابه بالمبادرات التي نظمها أهل السويس بالجهود الذاتية خلال شهر رمضان على رأسها مبادرة فرحة ولعبة.

وقال عادل الشيمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن مؤسسة حياة كريمة ومبادرة فرحة ولعبة كانت لهم اياد واضحة خاصة في القطاع الريفي والمناطق الاولى بالرعاية في حي الجناين.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر تقوم المديرية بدورها في تشجيع كل المبادرات المؤثرة التي تثري الجانب الرياضي ومساعدة الشباب على إخراج طاقاتهم في المكان الصحيح.

وألقى رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة سيد خطاب كلمة رحب خلالها بالضيوف وأعرب عن استعداد المركز لاستضافة مثل هذه الاحتفاليات طوال العام.

أجواء من البهجة

وحرص المئات على حضور الحفل الذي أقيم بالملعب الكبير بمركز شباب المدينة وسط أجواء من البهجة.

فقرات الحفل

وشملت فقرات الحفل مباراة كرة قدم بين البراعم وفاصل فنى أدى خلاله راقصو التنورة عرضا نال اعجاب الحضور.

كما شملت فقرات الحفل عروضا فنية وموسيقية لفرقة قادرون بإبداع لذوي الاحتياجات الخاصة.

التكريم

وخلال الاحتفال سلم مدير المديرية ومسئولي فريق قادرون بإبداع دروع تذكارية تكريما على دورهم المؤثر.