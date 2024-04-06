الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

برعاية الجارحي

"التحالف الوطني" يجمع أكثر من 1500 صائم على مائدة إفطار بمركز شباب سليم الحي في السويس

افطار التحالف الوطني
افطار التحالف الوطني في السويس

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع  مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إفطارًا جماعيًا، للأسرة المصرية بالسويس، بمركز شباب سليم الحي.

 

وشملت الفعالية احتفالية كبرى بيوم اليتيم، بمشاركة 1200 شخص، ونحو 300 طفل يتيم من المدارس وجمعيات ودور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة السويس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة عيون مصرية للأعمال الخيرية والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة.

 

فقرات ترفيهية 

 

وتضمنت الاحتفالية، مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام وذويهم ومجموعة من الأسر من مختلف طوائف المجتمع السويسي والعاملين والمتطوعين.

 

حضر الاحتفالية عدد من قيادات مؤسسة "الجارحي" ومجموعة “حديد الجارحي” وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات وعدد من الشخصيات العامة والمجتمعية. 

 

وقال مدير الشركة بمؤسسة الجارحي محمد فكري، أنه وممثلي المؤسسة سعداء بتناول الافطار الرمضاني وسط أكثر من 300 وذويهم من أهالي محافظة السويس.

 

ووجه فكري الشكر لكل من ساهم في إنجاح اليوم وظهوره بالمظهر اللائق، وخص بالشكر الحاج جمال الجارحي والنائب محمد الجارحي.

 

وقال رئيس مجلس إدارة مركز شباب سليم الحي، عصام عبد الرحيم، أن المركز على استعداد دائم لاستضافة اي فاعلية خيرية وعبر عن سعادته بمشاركة المركز في تنظيم حفل يوم اليتيم.

 

كما نفذت المؤسسة نفذت ذات الاحتفالية في محافظات الفيوم والجيزة كجزء من خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجًا.

 


ونظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية تدشين مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع مليون وجبة مطهية لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك 2024، تحت مظلة التحالف الوطني، وبمشاركة محافظة الفيوم ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الجارحي، أمين صندوق مؤسسة الجارحي وعضو مجلس الأمناء، والدكتور محمد رجب المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد الخطيب مستشار المؤسسة، وعدد من وكلاء وممثلي وزارات التضامن والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم وقيادات وأعضاء أمانة التحالف بالفيوم وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الجارحي ومتطوعيها وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

 

 

IMG20240406185605
IMG20240406185605
IMG20240406185523
IMG20240406185523
IMG20240406185527
IMG20240406185527
IMG20240406185518
IMG20240406185518
IMG20240406185517
IMG20240406185517
IMG20240406185443
IMG20240406185443
IMG20240406185424
IMG20240406185424
IMG20240406185414
IMG20240406185414
IMG20240406181537
IMG20240406181537
IMG20240406181459
IMG20240406181459
IMG20240406181509
IMG20240406181509
IMG20240406181523
IMG20240406181523
IMG20240406181519
IMG20240406181519
IMG20240406181512
IMG20240406181512
IMG20240406181511
IMG20240406181511
IMG20240406180724
IMG20240406180724
التحالف الوطني السويس مركز شباب الأيتام يوم اليتيم

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 48 في حوادث متفرقة بالمحافظات

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب