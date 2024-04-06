"التحالف الوطني" يجمع أكثر من 1500 صائم على مائدة إفطار بمركز شباب سليم الحي في السويس

برعاية الجارحي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إفطارًا جماعيًا، للأسرة المصرية بالسويس، بمركز شباب سليم الحي.

وشملت الفعالية احتفالية كبرى بيوم اليتيم، بمشاركة 1200 شخص، ونحو 300 طفل يتيم من المدارس وجمعيات ودور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة السويس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة عيون مصرية للأعمال الخيرية والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة.

فقرات ترفيهية

وتضمنت الاحتفالية، مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام وذويهم ومجموعة من الأسر من مختلف طوائف المجتمع السويسي والعاملين والمتطوعين.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات مؤسسة "الجارحي" ومجموعة “حديد الجارحي” وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات وعدد من الشخصيات العامة والمجتمعية.

وقال مدير الشركة بمؤسسة الجارحي محمد فكري، أنه وممثلي المؤسسة سعداء بتناول الافطار الرمضاني وسط أكثر من 300 وذويهم من أهالي محافظة السويس.

ووجه فكري الشكر لكل من ساهم في إنجاح اليوم وظهوره بالمظهر اللائق، وخص بالشكر الحاج جمال الجارحي والنائب محمد الجارحي.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز شباب سليم الحي، عصام عبد الرحيم، أن المركز على استعداد دائم لاستضافة اي فاعلية خيرية وعبر عن سعادته بمشاركة المركز في تنظيم حفل يوم اليتيم.

كما نفذت المؤسسة نفذت ذات الاحتفالية في محافظات الفيوم والجيزة كجزء من خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجًا.



ونظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية تدشين مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع مليون وجبة مطهية لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك 2024، تحت مظلة التحالف الوطني، وبمشاركة محافظة الفيوم ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الجارحي، أمين صندوق مؤسسة الجارحي وعضو مجلس الأمناء، والدكتور محمد رجب المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد الخطيب مستشار المؤسسة، وعدد من وكلاء وممثلي وزارات التضامن والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم وقيادات وأعضاء أمانة التحالف بالفيوم وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الجارحي ومتطوعيها وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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