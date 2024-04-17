السويس.. لقاء بين المحافظ ورئيس الجامعة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأوجه التعاون.

تفاصيل اللقاء

واستعرض اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة استعدادات جامعة السويس لتنفيذ عدد من الفاعليات منها مهرجان الأنشطة الطلابية خلال الفترة القادمة.

أوجه التعاون

كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المستمر بين الجامعة والمحافظة، وأكد المحافظ على أهمية دور الجامعة فى مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة وكذلك في بناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي وفي العديد من المجالات المختلفة التي تخدم المجتمع السويسى.

وكان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس قد استقبل الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، فور توليه المنصب سبتمبر الماضي مستهلا اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق.

وناقش صقر وحنيجل خلال اللقاء، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع بحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وثمن المحافظ دور جامعة السويس وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.

وأشار صقر إلى أن جامعة السويس لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها السويس خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة السويس في المجال العلمى وجميع المجالات.

من جهته، أعرب رئيس جامعة السويس عن تقديره جهود محافظ السويس وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة.

وأشاد حنيجل بما يتم تحقيقه على أرض المحافظة من إنجازات ملموسة وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة.