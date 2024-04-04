سيدة من السويس: "السيسي وضع المرأة في مناصب مكناش نحلم بيها" (فيديو)

واصل أبناء وسيدات محافظة السويس فى توجيه رسائل التهنئة والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أداءه اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة ولاية جديدة لرئاسة جمهورية مصر العربية.

وتقول سهير سباق، عضو هيئة مكتب حزب مسقبل وطن بالسويس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح للمرأة فرصة كبيرة لإثبات ذاتها في المراكز والمناصب القيادية.

وأضافت سباق خلال فيديو خاص لـ “الدستور”، أن الرئيس أفسح المجال أمام المرأة لتثبت نفسها كقائدة في اي موقع وزيرة، عضو مجلس نواب، أو في السلك القضائي، وقالت: “ بقينا في مناصب مكناش نحلم بيها فانا مش هقول اكتر من شكرا يا سيسي ان انت خليت للمرأة قيمة وكيان".

وتابعت سهير سباق، أن حرص الرئيس السيسي على أن تلعب القوة الناعمة المصرية دورا مهما يليق باسم مصر، إنجاز كبير في حد ذاته.

وأوضحت عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن في السويس، أن اهتمام الرئيس بالاعلام والإنتاج الدرامي يظهر جليًا من خلال القنوات والمسلسلات تاني تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما تلعبه من دور في تشكيل الوعي المصري خاصة عند النشء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية.

وقال الرئيس: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وحضرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجلته آية، حفل تنصيب الرئيس بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية.

السيسى يؤدى اليمين الدستورية

وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وطبقًا لنص المادة 144 من الدستور، فإنه يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".