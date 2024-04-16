الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة السويس يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقات الرمضانية

جانب من تكريم الطلاب
جانب من تكريم الطلاب

كرم الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عددا من طلاب الجامعة نتيجة تميزهم بمسابقات شهر رمضان تحت رعاية وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور أيمن عاشور.

رئيس جامعة السويس يستقبل الطلاب الفائزين 

حيث استقبل صباح اليوم رئيس جامعة السويس، بمكتبه الطلاب الفائزين بالمسابقة الرمضانية التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر، باشراف الدكتور احمد محمد الدسوقي رائد الأسرة بجامعة السويس.

حيث نظمت الأسرة مجموعة من المسابقات الدينية المختلفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من بينها مسابقة أفضل فيديو ديني - مسابقة فوازير رمضان).

وكان عدد كبير  من طلبة وطالبات الجامعة قد شاركوا في المسابقات والتي شملت فيديوهات للإنشاد الديني - تلاوة القرآن الكريم - مسابقة فوازير رمضان.

وقد قام رئيس الجامعة، بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة حيث أسفر النتائج عن: حصول الطالب أحمد وجدي ( كلية هندسة البترول ) على المركز الاول في مسابقة القرءان الكريم لافضل فيديو ديني وحصلت على المركز الثاني الطالبة هبة عادل ( كلية الاداب).

في حين تم تكريم كل من  الطالب سمير رضا (كلية هندسة البترول )، الطالبة  أمل طلعت ( كلية العلوم)، الطالب اسلام حماده (معهد التمريض)، الطالبة سلمي عبدالناصر (كلية الهندسة).

تكريم الطلاب الفائزين جامعة السويس جامعة السويس

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