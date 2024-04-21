محافظ السويس مخاطبًا شباب 29 جامعة: "لا تستهينوا بقدراتكم.. أنتم قادة الغد" (صور)

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن الأمم لا تتقدم سوى بالاهتمام بالشباب؛ لأنه عماد أي دولة وطاقة لا يستهان به.

أضاف صقر خلال كلمته التي وجهها للشباب خلال حفل افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية التي ينظمه جامعة السويس بصالة النصر للبترول، وأن هؤلاء الشباب شباب اليوم هم قادة ورؤساء وعلماء ومفكري غدا وبعد غد.

ووجه محافظ السويس رسالة للشباب الذين ملأوا مدرجات صالة للبترول ممثلين عن 29 جامعة مصرية، أكد عليهم خلالها عدم السماح للاستهتار أو عدم الانضباط بالتسلل لنفوسهم.

جاء ذلك خلال حضور محافظ السويس انطلاق فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لجامعة السويس لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات المصرية ومعهد اعداد القادة.

ورافق المحافظ د.عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد اعداد القادة.

وشارك في الفعاليات المهندس محمد عبد الله، رئيس مجلس ادارة شركة النصر للبترول والعميد عبد العزيز مأمون، مساعد قائد الجيش الثالث والعقيد رامى سعد مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

كما حضر الافتتاح القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات واساتذة وعمداء الكليات وطلاب وطالبات الجامعات المصرية والفرق المشاركة في المسابقات من جميع الجامعات.

ويشارك في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية"، نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة، خلال الفترة من 20 - 25 أبريل 2024، بمقر جامعة السويس.

ويعقد المهرجان تحت رعاية د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، د.أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وبدأت فعاليات المهرجان بطابور العرض من الجامعات المصرية المشاركة في المهرجان الأول للأنشطة الطلابية، ثم عزف السلام الوطني لمصر وسط الأغاني الوطنية التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة.

وأكد المحافظ أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة التعليم العالي ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ويساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، إضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.

وأكد صقر إدارة الجامعة بالحرص على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مما يساهم في دعم قدرات الطلبة ومؤكدًا علي أهمية اكتشاف المواهب وتطويرها ودعهما.

رحب المحافظ باستضافة جميع المشاركين فى هذه الأنشطة، لافتًا إلى حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة للشباب وبناء العقول السليمة معربًا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين من الجامعات المصرية في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

وأوضح رئيس جامعة السويس أن المهرجان الأول للأنشطة الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

وقدم حنيجل الشكر للواء عبد المجيد صقر علي الجهد المبذول في جميع المجالات المختلفة والإنجازات التيي تمت علي ارض السوس في المرافق العامة والمشروعات الجديدة.

وأشار د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد اعداد القادة إلى أهمية الدور الكبير والمهم للأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة، فضلًا عن اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي داخل المجتمع الطلابي، مشيرًا إلى أنه المهرجان مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتعارف أولا ثم التنافس الشريف مشيدا بحسن التنظيم وإدارة جامعة السويس.

وقدم كل من رئيس الجامعة درع الجامعة وعميد معهد اعداد القادة درع المعهد للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تقديرا لجهوده الكبيرة المبذولة لصالح الشعب السويسي وفي دعمه المستمر لجامعة السويس.

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