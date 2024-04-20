"أكل وعلاج".. لحوم البحر تخرج من الأصداف والقواقع ويعشقها أهل السويس (فيديو)

تحتل الأسماك والمأكولات البحرية مكانة خاصة عند المصريين، خاصة سكان المناطق الساحلية مثل محافظة السويس.

المأكولات البحرية لا تقتصر على الأسماك

ويعتقد كثيرون أن المأكولات البحرية تقتصر على الأسماك وفصائل القشريات مثل الجمبري والاستاكوزا، إلا أن ذلك الاعتقاد غير صحيح، حيث يحتوي البحر على أصناف عديدة من الكائنات الصالحة للطعام مثل خيار البحر واللحوم التي تخرج من القواقع مختلفة الأسماك الأشكال والألوان والمذاق.

ويقول فرج أبو ياسين، تاجر مأكولات بحرية بمنطقة الغَريب في السويس، إن السوايسة يعشقون الصدف والمحار التي تخرج منها لحوم منها ما يؤكل طريًا ومنها ما يجفف ومنها ما يؤكل في الحالتين مثل السرومباء.

الصيادون أنواع

ويوضح أبو ياسين خلال بث مباشر نقلته صفحة موقع جريدة "الدستور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الصيادين تخصصات مثل كل المهن، فمنهم من يخرج في رحلات صيد ليعودوا محملين بأنواع مختلفة من الأسماك، ومنهم من يغطس على أعماق معينة ليصطاد القواقع والمحار.

أشهر أنواع المأكولات البحرية

ويشير "فرج" إلى أن أشهر المأكولات البحرية التي تخرج من القواقع هي النُهيد والسرديا واللوجز والسرومباء، موضحًا أن تلك الأصداف يعي بداخلها كائنات رخوية تظل على قيد الحياة حتى بعد اصطيادها لفترة تتجاوز الأيام.

ويؤكد "أبو ياسين" استحالة استخراج تلك الكائنات من داخل الصدف مادامت على قيد الحياة، فلابد من سلقها داخل ماء مغلي ليتمكن البائع أو الزبون من إخراجها من داخل الصدفة أو القوقعة.

استخدامات القواقع والأصداف

ولفت فرج أبو ياسين إلى أن الشكل الجمالي القواقع من الخارج والداخل تجعلك لا تملك إلا أن تقول سبحان الله، مشيرًا إلى أن العديد من تلك الأصداف تحرص المصانع على شراء لاستخدامها في أعمال الديكور والتزيين.

ويوضح أبو ياسين إلى أن بعض الأجزاء مثل اظافر السرومباء تستخدم في تصنيع العطور، إلى جانب دخول بعض الكائنات التي تخرج من الأصداف استخدامات علاجية وتصنيع الأدوية، بالإضافة استخدامات كثيرة نكتشفها كل يوم.

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الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس

الأسماك والمأكولات البحرية في السويس