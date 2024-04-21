رئيسه باع سيارته.. قصة صعود منتخب السويس للدورى الممتاز (فيديو)

"لا أنا أول ولا آخر واحد يعمل كده عشان منتخب السويس".. بتلك العبارة علق رئيس نادي منتخب السويس أسامة الموشي على انتشار خبر بيع سيارته الخاصة من أجل دعم النادي ودفع مستحقات اللاعبين.

وأضاف "الموشي" خلال بث مباشر نقلته صفحة موقع "الدستور" أن كل رؤساء مجالس الإدارات السابقين وأعضاءها بل وكل محبي النادي أنفقوا الكثير والكثير من أجل دعم النادي صاحب التاريخ العريق.

سر عشق السوايسة للنادي

وأشار أسامة الموشي إلى أن سر عشق السوايسة للنادي، أنه تم تأسيسه منذ أكثر من مئة عام، إلا أن مجلس الإدارة وأعضاء النادي قرروا عدم الاحتفال بالمئوية إلا بعد وصول فريق كرة القدم لدوري الأضواء.

المكان الطبيعي

ولفت "الموشي" إلى أن وجود فريق نادي منتخب السويس بين أندية القمة مجرد حلم بل إنه يعد بمثابة عودة الفريق لمكانه الطبيعي بعد فترة غياب لأسباب لم تؤثر عليه وحده، بل أثرت على كل الأندية الشعبية أهمها ندرة الموارد.

أزمات مالية

وأكد "الموشي" أن نادي منتخب السويس تعرض لأزمات مالية كثيرة، واحدة منها اضطرته لبيع سيارته الخاصة لتسديد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والموظفين، كما اضطرت كل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين للإنفاق من "جيوبهم" لإنقاء النادي الذي يعشقه الصغير قبل الكبير في السويس.

الحاج إسماعيل بدرة

واستطرد رئيس مجلس إدارة نادي منتخب السويس، أن الحاج اسماعيل بدرة رئيس مجلس الإدارة الأسبق ضرب مثالًا في تضحية لكل الرؤساء من بعده.

المجد للمشجعين

وأكد أسامة الموشي، أن المجد للمشجعين الذين يسافرون وراء فريقهم من محافظة لأخرى بالرغم من أنهم لا تمكنهم الظروف من الدخول ومشاهدة المباراة، يشعرون بالرضا لمجرد وقوفهم وراء السور يهتفون ويشجعون دون أن يروا أرض الملعب.

الجمهور يجمع 45 ألف مكافئات لللاعبين

وأضاف رئيس نادي منتخب السويس، أن مشجعي الفريق جمعوا بعد انتهاء المباراة من بعضهم البعض مبلغ 45 ألف جنيه كمكافأة لللاعبين، وقال: "اعرف ناس منهم طلعوا آخر 500 جنيه في جيوبهم حبًا في نادي".

الصعود لدوري المحترفين

وقال رئيس النادي، إن صعود الفريق لدوري المحترفين كان بفضل الله ثم الأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الإدارة الذين ضحوا من أجل نادي منتخب السويس.

ووجه "الموشي" الشكر للجهاز الفني بقيادة الكابتن ميمي فريد على جهودهم في تجهيز الفريق قبل المباراة، واستكمال الجهاز الفني بقيادة الكابتن سعد فاروق وكابتن معاذ وكابتن زيزو.

وأكد رئيس النادي أن الفريق يستعد لاستكمال الدورة ومواجهة فريق نادي كهرباء الإسماعيلية والدخول لدورة رباعية، وهذه هي البداية الحقيقية للصعود للدوري الممتاز.

وكان فريق كرة القدم بنادي منتخب السويس قد نجح في حسم بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري المحترفين، عقب تعادله مع نظيره فريق العبور في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي العبور.

لينك اللايف

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز

قصة منتخب السويس للصعود للدوري الممتاز