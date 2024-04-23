الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بلف البلد بالعجلة".. أبو البنات الستة: "25 سنة ببيع زبادي لأهل السويس" (صور)

عم فوزي
عم فوزي

ببدلة أنيقة ودراجة قديمة يطوي عم فوزي عبد اللطيف الأرض يوميًا، بحثًا عن رزق بناته الستة من بيع الزبادي لزبائنه بـ السويس.

ويقطع الرجل الستيني، مسافة طويلة كل يوم، راكبًا دراجته الهوائية القديمة، وكلما وصل إلى منطقة سكنية، نزل ومشى إلى جوار الدراجة مناديًا: “زبادي زبادي”.

البداية 

مازال عم فوزي، يحمل الجميل والعرفان للشيخ سمير عامر الذي علمه حرفة تصنيع الزبادي قبل قرابة 25 عامًا، في الوقت الذي كان يبحث فيه عن عمل اضافي إلى جانب عمله كمسري قطار بالسكة الحديد.

ويقول أبو البنات، أنه تعلم واتقن حرفة تصنيع الزبادي من اللبن الجاموسي الصافي، حتى يخرج كوب الزبادي بالشكل الذي اعتاد زبائنه عليه منذ سنوات.

من الفجر لآخر الليل 

ويبدأ عم فوزي،  تجهيز الزبادي ليلًا حتى مطلع الفجر، ثم يتركه يبرد، قبل أن يرصه بصندوق بلاستيكي مثبت على دراجته لينطلق في رحلة التوزيع التي تبدأ عقب صلاة العصر وتنتهي بانتهاء الكمية أو انتصاف الليل أيهما أقرب.

الشقا أهون من السؤال 

يروي أبو الست بنات لـ“الدستور”، أنه مهما بلغت مشقة المسافة اليومية والجهد المبذول خلال عملتي التنصيع والتوزيع، الا أنها اهون كثيرا من مذلة السؤال أو الاعتماد على الغير.

علاقته بالزبائن

وأكد فوزي أن زبائنه تنتظره كل يوم وان تأخر قليلا يهاتفوه للاطمئنان عليه ومقابلته أقرب مكان لكل ما يحتاجونه من الزبادي.

ويشير إلى أن نظافة الزبادي وجودة طعمه وحسن التعامل تلك هي أسباب حرص زبائنه على انتظاره يوميا منذ سنوات طويلة.

واختتم البنات حديثه لـ"الدستور"، داعيا الله أن يعينه على العمل كل يوم حتى يلبي احتياجات بناته الست اللاتي يقدرن كل الجهد الذي يبذله من أجلهن.

عم فوزى

أبو البنات الستة
أبو البنات الستة
البائع
البائع
عم فوزى البائع
عم فوزى البائع
25 سنة ببيع زبادي لأهل السويس
25 سنة ببيع زبادي لأهل السويس
عم فوزى
عم فوزى
عم فوزى بائع الرز بلبن
عم فوزى بائع الرز بلبن
عم فوزى 25 سنة ببيع زبادي لأهل السويس
عم فوزى 25 سنة ببيع زبادي لأهل السويس
البنات زبادي السويس الزبادى ابو البنات

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