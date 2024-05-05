مجانًا فى شم النسيم.. السويس تضع اللمسات الأخيرة على الشاطئ العام

أعلن محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر، أن شاطئ السويس العام يستقبل الضيوف غدا مجانًا بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

استعدادات شاطئ السويس

وقال محافظ السويس في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن شاطئ السويس جاهز لاستقبال السوايسة وضيوف المحافظة.

أكثر من 150 شمسية

وأشار صقر إلى أن إدارة الشاليهات والشواطئ زرعت أكثر من 150 شمسية بشكل جمالي على مساحة تتعدي 500 متر على ساحل خليج السويس.

ويعد شاطئ السويس العام المصيف الأساسي لسكان مدينة السويس وزوارها من المحافظات المجاورة من راغبي الاستمتاع بالأمواج الهادئة، ويحظى شاطئ السوايسة أو شاطئ السويس العام بإقبال طوال أيام الصيف، ويتزايد هذا الإقبال أيام العطلات والجمع.

ويمتاز شاطئ السوايسة بالخصوصية والهدوء، حيث إنه مخصص للعائلات والأسر، وفقًا للنظام الذي وضعته محافظة السويس والذي يشرف على تطبيقه إدارة مشروع الشاليهات والشواطئ.

ويعد شاطئ السوايسة أكثر الأماكن الجاذبة لرحلات اليوم الواحد، حيث أصبح وجهة المصطافين لعدة عوامل أهمها قرب السويس من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وانخفاض رسم الدخول دعما من المحافظة في تنشيط السياحة الداخلية، ووقوع الشاطئ في منطقة تتوسط محافظة السويس قريبا من جميع الخدمات والمطاعم.

ويقع شاطئ السويس العام بنهاية كورنيش السويس الجديد على مساحة 700 متر على خليج السويس، ويضم الشاطئ 26 كابينة لضيوف اليوم الواحد.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد افتتح المرحلة الثانية من مشروع شاطئ السوايسة نهاية عام 2021، والذي يعد أول شاطئ عام بمدينة السويس، حيث يمتد الشاطئ لمسافة تبلغ نحو 700م، ويبدأ من مدرسة الصناعات الحربية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد كمرحلة أولى، ويضم الشاطئ 26 شاليها بنظام اليوم الواحد، وقد تم تجهيز الشاطئ بالإنارة، وإمداده بالمياه، وشبكة صرف صحي، وساحة انتظار سيارات.

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام

شاطئ السويس العام