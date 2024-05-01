تفاصيل استعدادات السويس لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس اجتماعا لبحث استعدادات محافظة السويس، لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم.

ناقش الاجتماع الذي عقد بحضور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخرى أثناء إجازة الأعياد.

في بداية الاجتماع، قدم محافظ السويس، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم بحضور الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد صقر خلال الاجتماع أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتأكيد على تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة العيد.

وشدد المحافظ على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساء.

كما كلف المحافظ إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين إلى شاطئ السوايسة على ان يكون دخول الشاطئ مجانا خلال أجازة العيد بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.

وأكد “صقر” على مدير مشروع الأسواق بعمل حملات مستمرة داخل الأسواق لانتظام العمل وضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق.

وأكد المحافظ، على مدير عام مشروع المواقف بمتابعة جميع الخطوط وانضباط العمل بالموقف الإقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك.

كما كلف المحافظ، رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحي والبالوعات، مؤكدا على التنسيق الكامل مع إدارة أشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والاستجابة لأي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.

وأكد صقر، على مدير الري بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب وتشكيل لجنة مرور للمتابعة الدورية على مدار الساعة لمنع أي تعديات أو مخالفات على الترعة.

ووجه المحافظ، إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمواقف لمنع تكون أي مواقف عشوائية وازالة أي اشغالات كما شدد على تكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى وبخاصة طريق السخنة.

وأكد على إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الأعياد والاستجابة والتدخل السريع في أي وقت على مدار اليوم.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر، مدير عام الصحة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية، والتأكيد على مدير مرفق اسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وأعطي المحافظ، توجيهاته لمدير التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع واللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ، على مسؤولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الإنارة العامة بمتابعة الإنارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل أي مشكلة تطرأ.