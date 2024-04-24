افتتاح حديقة الديوان العام بطور سيناء فى الذكرى 42 لتحرير سيناء

افتتح اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حديقة الديوان العام بطور سيناء في الذكرى 42 لتحرير سيناء.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من مشايخ وعواقل المحافظة، والقيادات التنفيذية.

جهود المحافظة لزيادة الرقعة الزراعية

وأشار محافظ جنوب سيناء، تأتي ضمن جهود المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء بها، وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وهى أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية؛ للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.