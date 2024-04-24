الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح حديقة الديوان العام بطور سيناء فى الذكرى 42 لتحرير سيناء

الافتتاح
الافتتاح

افتتح اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حديقة الديوان العام بطور سيناء في الذكرى 42 لتحرير سيناء.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من مشايخ وعواقل المحافظة، والقيادات التنفيذية.

جهود المحافظة لزيادة الرقعة الزراعية 

وأشار محافظ جنوب سيناء، تأتي ضمن جهود المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء بها، وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وهى أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية؛ للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

مصر سيناء تحرير سيناء عيد تحرير سيناء ذكرى

مواد متعلقة

"بلف البلد بالعجلة".. أبو البنات الستة: "25 سنة ببيع زبادي لأهل السويس" (صور)

انخفاض نسبى لأسعار الأسماك بالسويس.. ومواطنون: "لسه مقاطعين" (فيديو)

وكيل الشباب والرياضة بالسويس يكرم قيادات حياة كريمة والمبادرات الرياضية

محافظ السويس مخاطبًا شباب 29 جامعة: "لا تستهينوا بقدراتكم.. أنتم قادة الغد" (صور)

رئيسه باع سيارته.. قصة صعود منتخب السويس للدورى الممتاز (فيديو)

"أكل وعلاج".. لحوم البحر تخرج من الأصداف والقواقع ويعشقها أهل السويس (فيديو)

أول سائقة ميكروباص بالسويس: أسافر يوميًا بين المحافظات وأتعرض لمضايقات كثيرة (فيديو)

السويس.. لقاء بين المحافظ ورئيس الجامعة لبحث سبل التعاون المشترك

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني بـ 2024 قبل مباريات حسم الصعود

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة