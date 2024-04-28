محافظ السويس: محاضر فورية للتجار غير الملتزمين بالأسعار

قال محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، اليوم الأحد، إن لجنة مختصة تتابع على مدار اليوم التزام التجار بتخفيض الأسعار في مختلف أسواق ومحلات السويس التجارية.

محاضر فورية

وقال "صقر"، لـ"الدستور"، إنه شدد على وكيل وزارة التموين أيمن عبدالغني، باستمرار الحملات المفاجئة، وتحرير محاضر فورية لغير الملتزمين والمخالفين.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين بمتابعة التزام أصحاب المخابز والتجار بأسعار السلع والمنتجات، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد "صقر" ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمحلات التجارية لضمان الالتزام بالأسعار المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

توفير السلع الأساسية

وشدد محافظ السويس على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية، مؤكدًا اهتمام الحكومة البالغ بتوفير كل احتياجاتهم بأسعار عادلة.

ودعا "صقر" المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من قبل أصحاب المخابز أو التجار، وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات المركزية للمحافظة أو الخط الساخن لمديرية التموين.

تأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود الدءوبة التي تبذلها الدولة المصرية للتخفيف من الأعباء على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، من خلال خفض أسعار السلع الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس قد عقد اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المخابز والتجار، تم خلاله التأكيد على ضرورة التزامهم بالأسعار المقررة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات.

كما تم التأكيد على دور أصحاب المخابز والتجار المحوري في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، باعتبارهم شركاء للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لأصحاب المخابز والتجار الملتزمين بالأسعار المقررة، مؤكدًا دعم الدولة لهم ومساندتهم.