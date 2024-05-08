الأربعاء 08 مايو 2024
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73120 طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل في السويس

مدير تعليم السويس
مدير تعليم السويس داخل لجنة امتحانات

استقبلت لجان مدارس السويس صباح اليوم، 73120 طالب وطالبة من صوف دراسية مختلفة، لأداء امتحانات نهاية العام.

73120 طالب وطالبة من مراحل التعليم المختلفة 

وقال كيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة أن عدد من طلبة وطالبات المراحل التعليمية الابتدائبة والإعدادية والثانوية بدأوا صباح اليوم أول أيام  امتحانات نهاية العام.

وأوضح  عمارة أن اليوم أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع للصفي الرابع والخامس الابتدائي وكذلك الصف الأول الإعدادي والثانوي بإجمالي 73120 طالب وطالبة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات 

وأشار عمارة أنه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي شكلت المديرية غرفة عمليات لمتابعة العملية الامتحانية لحظة بلحظة.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم  في السويس في تصريحات لـ"الدستور"، أن محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر  شدد على  رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال موسم امتحانات نهاية العام لتتناسب مع كافة مستويات الطلاب، مع توفير مبدأ تكافؤ الفرص والمناخ المناسب لأبنائنا وبناتنا طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة

أولياء الأمور بمحيط اللجان

وحرص عدد من أولياء الأمور على انتظار أبناءهم وبناتهم بالقرب من المدراس للاطمئنان عليهم فور الانتهاء من اول ايام ماراثون امتحانات نهاية العام.

وقالت عفاف علي، ربة منزل، أن ابنها وابنتها، يؤدون الامتحانات اليوم، ورافقتهما من البيت حتى باب لجنة مدرسة قاسم امين الابتدئية المشتركة  وقررت انتظارهما لحين خروجهما.

انتظار على المقهى 

وأكد محمد عبد الهادي، ولي أمر أحد طلاب مدرسة السويس الإعدادية الجديدة بنين، أن الهدوء يسود اللجان منذ بداية الامتحان، وأشار إلى أنه ينتظر في مقهى قريب من المدرسة لمراجعة إجابات ابنه فور انتهاءه من أداء أول أيام الامتحانات.

امتحانات نهاية العام الفصل الدراسي الثاني الابتدائية الاعداية

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