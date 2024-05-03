الجمعة 03 مايو 2024
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محافظات

مواعيد وشروط زيارة المرضى بمجمع السويس الطبى

مجمع السويس الطبي
مجمع السويس الطبي

أعلنت محافظة السويس شروط ومواعيد زيارة المرضى بمجمع السويس الطبي للتأمين الصحي بحي فيصل في السويس.

مواعيد زيارة المرضى بمجمع السويس الطبى 

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن مجمع السويس الطبي يستقبل زائري المرضى طوال أيام الأسبوع في مواعيد محددة، مع تخصيص مواعيد مختلفة ليوم الجمعة.

وأوضح بيان المحافظة، أن الزيارة الأولى تبدأ من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 5 مساءً، ويبدأ موعد الزيارة الثانية من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 مساءً.

بينما يستقبل المجمع زائري المرضى يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، ومواعيد زيارة الرعايات المركزة  من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 5 مساءً.

شروط زيارة المرضى بمجمع السويس الطبى 

وأوضح بيان المحافظة، أنه لا يسمح إلا بوجود 2 زائرين  لكل سرير ولا يسمح بدخول زائر آخر إلا بعد خروج أحد الزائرين، وحدد البيان قيمة رسوم تذكرة زيارة مريض بـ15 جنيهًا (خمسة عشر جنيهًا).

وكان مجمع السويس الطبي للتأمين الصحي قد بدأ أمس تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 95، الخاص بزيادة عدد من أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة، إضافة إلى زيادة أسعار خدمات الفحوصات والأشعات الطبية وخدمات الأسنان وتذاكر الدخول وخدمة مرافقة.

وقال رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، إن مجمع السويس الطبي بدأ اليوم تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 95 لعام 2024، موضحًا أن الطوارئ تستقبل المرضى بشكل مجاني طوال 24 ساعة.

مجمع السويس الطبي شروط مواعيد

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