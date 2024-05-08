"تعليم السويس": 400 متابع ميداني لرصد انتظام الامتحانات داخل المدارس

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إن المديرية كلفت 400 متابع ميداني بمتابعة العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأوضح عمارة، أن المتابعين مهمتهم رصد أعمال الامتحانات والحفاظ على الضوابط والتعليمات المستدامة للامتحانات تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار مدير التربية والتعليم إلى تكليف غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة سيد حمدان، وكيل المديرية، وكذلك غرف عمليات بكل إدارة تعليمية بمتابعة أعمال الامتحانات أول بأول، ورصد كافة المستجدات والتطورات تنفيذا لتوجيهات محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر.

جولة ميدانية

وأجرى مدير تعليم السويس جولة ميدانية استهدفت مدارس حي الأربعين ومنطقة السلام وعدد من مدارس حي عتاقة تفقد خلالها اللجان الامتحانية والكنترولات الداخلية بكل مدرسة والتأكد من وجود الموجه المقيم.

كما حرص عمارة خلال جولته على التأكد من وضوح الورقة الامتحانية من حيث جوده الطباعة ووضوح الأسئلة ووجود ختم لجنة النظام والمراقبة على الورقة الامتحانية وتوقيع الملاحظين.

الأعداد المستهدفة

وقال مدير تعليم السويس، إن إجمالي المستهدف بامتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي يبلغ حوالي 51040 تلميذا، مادتي اللغة العربية عربيه والتربية الدينية.

كما يبلغ المستهدف من الصفي الأول الإعدادي حوالي 17265 طالبا لمواد اللغة العربية والهندسة، كما يؤدي حوالي 4815 طالبا بالصف الأول الثانوي امتحانات اللغة العربية.

وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، قد عقد اجتماعا في وقت سابق أكد خلاله رفع درجات الاستعداد لاستقبال امتحانات نهاية العام.