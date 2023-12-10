الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مع إقبال كبير من المواطنين.. انطلاق التصويت بلجان "الجامعة العمالية" بمدينة نصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجامعة العمالية بمدينة نصر أول، وسط اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، داخل مصر، وستمر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية، عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

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