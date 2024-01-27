السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يكشف سبب وقف طرح القمح فى البورصة السلعية

الدكتورعلي المصيلحي
الدكتورعلي المصيلحي

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية.

وقال "المصيلحي"، خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية اليوم في محافظة بورسعيد، إن ذلك نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.

وأضاف "المصيلحي" أن هناك عددًا من المزايدات من قبل بعض التجار.

ويتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية- مصر، تتضمن القمح الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، كما أنه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيا (الأحد والأربعاء).

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية- مصر، قد قال في تصريحات سابقة إن هناك 156 مطحنًا عامًا وخاصًا، تم تسجيل 139 مطحنًا منها للتداول على سلعة القمح حتى الآن، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.5 مليون طن، وذلك منذ بدء التداول في البورصة السلعية في 2022.

علي المصيلحي التموين البورصة السلعية

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