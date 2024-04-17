"الهجرة غير الشرعية" فى ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "الهجرة غير الشرعية" فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة ضياء وتوجيهات د.أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، الخاصة بتوعية الشباب والأسر

جاء ذلك بحضور أحمد حسين طليب، وكيل وزارة العمل بالوادي الجديد، ومحمود سبع مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إسماعيل عبدالغافر مدير الخدمات غير المالية بفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، والسيدة أزهار عبدالعزيز مدير مركز الإعلام، محمد عطية إخصائي إعلام.

وافتتحت اللقاء أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة متحدثة عن الحملة التي يقوم بها القطاع وأهدافها المتمثلة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال توعية الشباب والأسرة بمخاطرها، وبالوسائل التى اتخذتها الدولة لمواجهتها من خلال إتاحة فرص العمل والتدريب وريادة الأعمال للشباب، كما تهدف الحملة إلى إبراز المخاطر التي يتعرض لها الشباب حال السفر بشكل غير رسمي.

من جانبه، تحدث أحمد طليب موضحا مصطلح الهجرة بنوعية النظامية وغير النظامية، لافتًا إلى استهداف تجار الموت لفئة الشباب خاصة؛ لأنهم عادة يبحثون عن الحلم الزائف والسفر لأوروبا للعمل والاستمتاع ظنًا منهم أن هذه الدول وهذه الشعوب سترحب بهم وسيستطيعون تحقيق أحلامهم هناك، في حين أن كافة الشواهد تؤكد صعوبة التكيف وتحقيق هذه الأحلام حتى بعد تخطى رحلة مراكب الموت إن فرض هذا.

ونوه طليب إلى دور الدولة والأجهزة المنوطة بها للتصدى لهذه الظاهرة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة المجالات مع ضمان حقوق العمال لدى الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال بمصر.

أضاف طليب بأن مديرية العمل بالمحافظة تقوم عمل دورات تدريبية تأهيلية للشباب من خلال مركز تدريب ثابت ووحدات متنقلة تجوب القرى؛ لتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل حقيقية في مجالات مختلفة والدخول في سوق العمل والإنتاج والتسويق للمنتج النهائي.

وأشاد محمود سبع، بدور القيادة التنفيذية في المحافظة نحو توفير فرص عمل للشباب وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنجاح تلك المشروعات، وتطرق سبع خلال الندوة بالحديث عن دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة في تمهيد كافة العقبات التى تواجه المقبلين على المشروعات الصغيرة بدءا من توفير المشورة وتحديد الأولويات ووضع الخطط ودراسات الجدوى والتمويل والتيسيرت اللازمة لنجاح تلك المشروعات، مع توفير التدريب المهنى والإدارى للمقبلين على المشروعات وشرح سبع بعض الخطوات الإجرائية للحصول على قروض ميسرة تسدد على من 3 - 5 سنوات، بأقل نسبة فائدة لا تتجاوز 18%، مع تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية لصغار المستثمرين.

وتناول إسماعيل عبدالغافر دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجال التسويق للمنتجات الحرفية من خلال معارض كبرى تشارك فيها دول أخرى مثل معرض تراثنا الذى يقام في شهر أكتوبر من كل عام وبرعاية خاصة من السيد رئيس الجمهورية، فالهدف الأساسي للجهاز ليس الإقراض أو التمويل وإنما ضمان استمرارية المشروع والإنتاج.

في ختام اللقاء دعا محمود سبع كل الشباب بالمحافظة للتواصل مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة للتعرف على التسهيلات والدورات التدريبية التأهيلية؛ لاقتحام سوق العمل والإنتاج والتسويق وسهولة اجراءات التمويل والتسويق للمنتجات مجانا.

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