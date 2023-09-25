الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادي الجديد" تستأنف تدريب المعلمين على القراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه بعد النجاح الذى حققه البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل، يستأنف قطاع تعليم المحافظة تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع إدارتي التربية الخاصة والتدريب ولإتاحة الفرصة أمام المعلمين من مدارس التعليم العام
(الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة) ومعلمى مدارس التربية الخاصة للاستفادة من البرنامج.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط  محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

يذكر أن البرنامج يستهدف: 
_ التعرف على أدوات كتابة الخط البارز برايل 
_ التعرف على أشكال الحروف البارزة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية.
_ التعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها وتشكيل الكلمة 
_ التعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطريقة كتابتها 
_ التعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وطريقة كتابتها 
_ التعرف على كيفية التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع

وكيل التعليم بالوادى الجديد البرنامج التدريبي القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل تنمية وصقل مهارات المعلمين 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 تعليم الوادي الجديد

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