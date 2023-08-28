"تعليم الوادي" يواصل فعاليات البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة برايل

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، مواصلة فعاليات البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز بالبرايل، بالتنسيق مع إدارتي التربية الخاصة والتدريب.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تدريب 50 معلمًا ومعلمة من مدارس التعليم العام (الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة).

ويهدف البرنامج إلى:

- التعرف على أدوات كتابة الخط البارز بالبرايل.

- التعرف على أشكال الحروف البارزة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية.

- التعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها وتشكيل الكلمة.

- التعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطريقة كتابتها.

- التعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وطريقة كتابتها.

- التعرف على كيفية التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع.

وقام المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أمس الأحد، بإطلاق فعاليات البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز بالبرايل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن البرنامج يستهدف تدريب 50 معلمًا ومعلمة من مدارس التعليم العام (الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة)، وستستمر فعاليات التدريب لمدة 5 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 27 أغسطس وحتى يوم الخميس 31 أغسطس، بالتنسيق مع إدارتي التربية الخاصة والتدريب.