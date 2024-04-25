الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

4 مصابين فى حادث سير على طريق "المنصورة- أجا"

حادث سير
حادث سير

وقع حادث سير  وانقلاب سيارة ملاكي على طريق "المنصورة - أجا"، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة بالجسم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "المنصورة- أجا"، بين قريتي نوسا الغيط وسلكا، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 4 بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

حادث سير انقلاب سيارة ملاكى طريق المنصوره اجا محافظة الدقهلية اصابة 4 مواطنين مختلفة ومتفرقة مستشفى طوارئ المنصورة

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