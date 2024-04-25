4 مصابين فى حادث سير على طريق "المنصورة- أجا"

وقع حادث سير وانقلاب سيارة ملاكي على طريق "المنصورة - أجا"، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة بالجسم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "المنصورة- أجا"، بين قريتي نوسا الغيط وسلكا، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 4 بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.