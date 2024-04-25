مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، وأصيب 8 آخرون بإصابات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالكيلو ٧١ الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين عند الكيلو 71 بالطريق الصحراوي بدائرة المركز، ما أدى إلى مصرع شخصين، وإصابة 8 أشخاص آخرين.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.