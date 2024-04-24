تدريب سيدات البحيرة على "الزراعة المائية"

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة، وبرعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووحدة تطوير الري الحقلي، وبمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وبرئاسة الدكتورة مها خلف، مدير مكون الزراعة المروية، الدورة التدريبية الخاصة بتدريب السيدات على المبادرات الزراعية الحديثة "الزراعة المائية والمائية المتكاملة والشعير المستنبت والازولا وعدس المياه" وذلك لتمكين المرآة الريفية، ضمن برنامج إدارة مياه دلتا النيل فى إطار التعاون بين إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة.

مشروعات تطوير الري الحقلي بالبحيرة

قامت بالتدريب الدكتورة وسام الصاوي، خبير النظم المائية بالمشروع، وتابعه الدكتورة عبير أبو المجد، مسئول الإرشاد والتدريب بوحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي.

مبادرة يوم لحصاد القمح بمركز دمنهور

من ناحية أخرى، شهد مركز دمنهور أمس، تنفيذ مبادرة "ازرع محصول القمح"، تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى والهيئة الإنجيلية ووزارة الزراعة، بحضور المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد، والمهندس عبد الغنى أبو مسلم مدير عام الإدارة الزراعية، وبمشاركة ممثلين عن مديرية الزراعة، والمهندس ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالوجه البحرى، ورفعت ثابت منسق المبادرة والهيئة الإنجيلية واستشاريين المبادرة والكوادر، والمهندسين.

وأثنى الحضور على الخدمات التى قدمتها المبادرة من تقاوى عالية الجودة، وبالدعم الفني، وتنفيذ المدارس الحقلية، ومتابعة الحصاد وتسليم القمح إلى الصوامع بغربال وزاوية غزال بدمنهور.