تقديم خدمات طبية لـ600 مواطن خلال قافلتين بمركز حوش عيسى في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرارا جهود المحافظة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات، مع مراعاة تقديم كافة الخدمات بالمجان وكذلك المساهمة فى الوصول إلى جميع المواطنين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

قافلة سكانية متكاملة بمركز حوش عيسى.

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومؤسسة راعي مصر قافلتين طبيتين بقريتي اصلاح بولاد والخيتي حيث تم الكشف على عدد 560 حالة تنوعت ما بين "باطنة - أطفال - أسنان - رمد - عظام - صدر - جلدية" بالإضافة الى 55 حالة عمل نظارات وصرف العلاج اللازم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

تقديم خدمات طبية لعدد 260 مواطنا بإيتاي البارود

من ناحية أخرى نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية الهواري بوحدة قرية قليشان تم خلالها الكشف على عدد 230 حالة تنوعت ما بين (باطنة - أطفال - أسنان - رمد) بالإضافة الى 30 حالة عمل نظارات وصرف العلاج اللازم بالمجان.