رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحى

شهد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، ختام فعاليات المهرجان المسرحي "بؤرة" المقام في الفترة من 20 لـ24 أبريل بمسرح مدرج كلية العلوم، وذلك بحضور الدكتور ماجد شعلة القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى السيد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والفنان حسام داغر، وأعضاء لجنة التحكيم الفنان محمد البياع، المخرج والشاعر، سامح رخا والمخرج الممثل محمد الحداد، والناقد المسرحي طارق عمار، والإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري، والأستاذ محمد الشعيرة - مدير إدارة النشاط الفني ومدير المهرجان، ورؤساء أقسام رعاية الطلاب بالكليات، وعدد كبير من الطلاب وأسرهم.

جامعة دمنهور تدعم الأنشطة الطلابية المختلفة

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض توضيحي عن فعاليات المهرجان حيث تضمن 9 عروض مسرحية بمشاركة 7 كليات، واستهل رئيس الجامعة كلمته بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مهنئا جميع الطلاب المشاركين في العروض، موضحا أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية المختلفة، حيث تعتبر الجامعة منارة للثقافة والفن، والتي تتفتح من خلالها الأذهان وترتقي بها المشاعر الإنسانية، مشيرا إلى أن المسرح يُثقل القيم والأخلاق، مؤكدًا أن الجامعة لا يقتصر دورها علي الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للجنة التحكيم والقائمين على مهرجان بؤرة المسرحي وظهوره بصورة مشرفة تعكس التنظيم المتميز للمساهمة في مساعدة المواهب واكتشافها من أبناء الجامعة ومساعدتها؛ لتحقيق أكبر استفادة من خلال هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

استمرار تطوير الأنشطة الطلابية بجامعة دمنهور

من جانبه، وجه الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للأنشطة الطلابية، مشيدًا بدور رعاية الطلاب بالجامعة ومساهمتهم الفعالة في تصدير صورة مشرفة لمهرجان بؤرة المسرحي هذا العام مؤكدًا استمرار تطوير الأنشطة الطلابية وتحقيق مراكز متقدمة في كافة المجالات.

وفي كلمته قدم الفنان حسام داغر أستاذ المسرح والدراما بكلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال معربا عن سعادته البالغة لتواجده في محافظة البحيرة وجامعة دمنهور لأول مرة، ومعبرا عن إعجابه الشديد بمواهب الطلاب، وأعلن عن منحة مجانية مقدمة للحاصل على المركز الأول في مجال التمثيل للدراسة في ستوديو الممثل، موضحا أن ستوديو الممثل هو منحة مقدمة من جامعة جورج واشنطن بأمريكا ومؤسسة TVI.

وفي الختام تم إعلان توصيات المهرجان، وتسليم دروع المهرجان وشهادات التقدير لجميع الفائزين والقائمين على أعمال المهرجان.