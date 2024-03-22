الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

توجيه رئاسى بتحمل الحكومة سعر رغيف الخبز التموينى بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

جريدة الدستور

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرر أن يبقى سعر رغيف الخبز المدعم التمويني كما هو، وأن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبه للأفران التموينية التي تعمل بالسولار والغاز.

تقرر تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة..

هذا وتم تحريك سعر السولار  ليكون ١٠ جنيهات بدلا من ٨ جنيهات و٢٥ قرشا.. فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم اوكتان.. أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون ١٠٠ جنيه بدلا من ٧٥ جنيها.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه. وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى اكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة.. فيما دخل الغاز الطبيعي لـ 81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.

تحريك اسعار البنزين تحريك أسعار السولار

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