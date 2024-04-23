الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى

رادار
رادار

يحاول الكثير من المواطنين  الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ويلجأون دائمًا للبحث عنه في محركات البحث جوجل من خلال موقع نيابة المرور.

 

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي
 

يوفر الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي الكثير من الوقت والجهد ويمكن أداء تلك الخدمة عن طريق، أقرب جهاز كمبيوتر، أو عن طريق الهاتف اللوحي "المحمول" وانت متواجد في المنزل.

 

ويمكن أداء خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي دون اللجوء إلى أماكن أو الوقوف في طوابير، مما يسهل راحة كبيرة في أداء الخدمة، ومن خلال الهاتف المحمول يمكن تنفيذ الخدمة في أقل من 5 دقائق.

 

قانون المرور الجديد وأسعار الغرامات في مصر 2024
 

يذكر أن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي هي أحد الخدمات الهامة التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين المصريين بحثًا عن راحتهم بدون تحمل مشقة الوقوف في الطوابير، كخدمة هامة تليق بالمواطنين المصريين في الجمهورية الجديدة.

 

كيفية دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت ؟ 

سهلت النيابة العامة علي المواطنين دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت باستخدام رقم السيارة من خلال اتباع بعض  الخطوات:

1-  زيارة الصفحة الرسمية للنيابة العامة للمرور (هنا).

2-  وإدخال اسم مالك السيارة بالكامل للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

3- وإدخال اسم قسم المرور التابع لصاحب السيارة.

4- وأخيرا إدخال رقم وحروف السيارة.

 

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2024 ؟ 

تسع خطوات فقط وضعتها النيابة العامة لتقديم التظلمات على المخالفات المرورية عبر موقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى التزاحم بمبنى النيابة العامة.

القانون الجديد يضع شرطًا لقبول تقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من خلال هذا  الرابط من هنا.

2-  الضغط علي أيقونة "التظلمات"، ثم حدد نوع التظلم الخاص بـ "رخص القيادة".

3- وإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص، ثم الضغط على "تفاصيل المخالفة".

4- وسريعا ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5-  قم بالضغط علي  نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اضغط على أيقونة "تظلم".

6- لابد من قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال عملية التظلم.

7- ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على "إرسال الطلب".

8- وستظهر لك إيصال التظلم والرقم الخاص به، يجب الاحتفاظ به للمتابعة.

9- وأخيرا ستصل نتيجة التظلم إليك عبر هاتفك المحمول.

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خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى

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